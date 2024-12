https://1prime.ru/20241212/skhemy-853536642.html

США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах

США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах

ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Вашингтон готов за платить до пяти миллионов долларов за данные, которые помогут вскрыть финансовые схемы, якобы поддерживающие деятельность КНДР. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Госдепа. Ведомство, не приводя каких-либо доказательств, утверждает, что речь идет о таких действиях, как экспорт северокорейской рабочей силы, отмывание денег и киберактивность, якобы направленная на распространение оружия массового поражения. Под подозрением Вашингтона оказались фирмы Yanbian Silverstar Network Technology Co., Ltd., базирующаяся в Китае, и Volasys Silverstar из России. США считают, что эти фирмы отправляли северокорейских IT-специалистов, менеджеров и техперсонал в китайский Яньцзи и российский Владивосток, чтобы получать доходы, которые затем шли в пользу КНДР. Программа вознаграждений "Rewards for Justice", в рамках которой предложена награда, управляется Дипломатической службой безопасности США и нацелена на сбор сведений о нарушениях санкционного режима против Северной Кореи.

