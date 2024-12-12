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США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах - 12.12.2024, ПРАЙМ
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США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах
США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах - 12.12.2024, ПРАЙМ
США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах
Вашингтон готов за платить до пяти миллионов долларов за данные, которые помогут вскрыть финансовые схемы, якобы поддерживающие деятельность КНДР. Об этом... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T22:45+0300
2024-12-12T22:45+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Вашингтон готов за платить до пяти миллионов долларов за данные, которые помогут вскрыть финансовые схемы, якобы поддерживающие деятельность КНДР. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Госдепа. Ведомство, не приводя каких-либо доказательств, утверждает, что речь идет о таких действиях, как экспорт северокорейской рабочей силы, отмывание денег и киберактивность, якобы направленная на распространение оружия массового поражения. Под подозрением Вашингтона оказались фирмы Yanbian Silverstar Network Technology Co., Ltd., базирующаяся в Китае, и Volasys Silverstar из России. США считают, что эти фирмы отправляли северокорейских IT-специалистов, менеджеров и техперсонал в китайский Яньцзи и российский Владивосток, чтобы получать доходы, которые затем шли в пользу КНДР. Программа вознаграждений "Rewards for Justice", в рамках которой предложена награда, управляется Дипломатической службой безопасности США и нацелена на сбор сведений о нарушениях санкционного режима против Северной Кореи.
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сша, кндр, вознаграждение
Политика, США, КНДР, вознаграждение
22:45 12.12.2024
 
США объявили награду за данные о связанных с КНДР финансовых схемах

Госдеп: США выплатят $5 млн за данные о связанных с КНДР финансовых схемах

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Вашингтон готов за платить до пяти миллионов долларов за данные, которые помогут вскрыть финансовые схемы, якобы поддерживающие деятельность КНДР. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Госдепа.
Ведомство, не приводя каких-либо доказательств, утверждает, что речь идет о таких действиях, как экспорт северокорейской рабочей силы, отмывание денег и киберактивность, якобы направленная на распространение оружия массового поражения. Под подозрением Вашингтона оказались фирмы Yanbian Silverstar Network Technology Co., Ltd., базирующаяся в Китае, и Volasys Silverstar из России.
США считают, что эти фирмы отправляли северокорейских IT-специалистов, менеджеров и техперсонал в китайский Яньцзи и российский Владивосток, чтобы получать доходы, которые затем шли в пользу КНДР.
Программа вознаграждений "Rewards for Justice", в рамках которой предложена награда, управляется Дипломатической службой безопасности США и нацелена на сбор сведений о нарушениях санкционного режима против Северной Кореи.
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ПолитикаСШАКНДРвознаграждение
 
 
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