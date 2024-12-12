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Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией
Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией - 12.12.2024, ПРАЙМ
Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили торговое соглашение с Россией после визита премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. передает издание The... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:21+0300
2024-12-12T10:21+0300
экономика
россия
оаэ
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили торговое соглашение с Россией после визита премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. передает издание The Telegraph."О сделке ОАЭ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), куда входит режим Владимира Путина, было объявлено сразу после того, как премьер-министр вернулся в Британию, что может поставить Даунинг-стрит в неловкое положение", - сказано в публикации.Согласно изданию, международные аналитики отмечают рост экспорта из западных стран в страны-участницы ЕАЭС, что свидетельствует о том, что часть торговли происходит в обход западных санкций, наложенных на Россию.Министр торговли ОАЭ в свою очередь отметил, что ЕАЭС предлагает богатые возможности для частного сектора, учитывая население в 200 миллионов человек и ВВП близкий к пяти триллионам долларов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, оаэ
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ
10:21 12.12.2024
 
Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией

Telegraph: ОАЭ заключили торговое соглашение о снижении пошлин с Россией

© Фото : DP WorldПорт Джабаль-Али, ОАЭ
Порт Джабаль-Али, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Порт Джабаль-Али, ОАЭ. Архивное фото
© Фото : DP World
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили торговое соглашение с Россией после визита премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. передает издание The Telegraph.
"О сделке ОАЭ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), куда входит режим Владимира Путина, было объявлено сразу после того, как премьер-министр вернулся в Британию, что может поставить Даунинг-стрит в неловкое положение", - сказано в публикации.
Согласно изданию, международные аналитики отмечают рост экспорта из западных стран в страны-участницы ЕАЭС, что свидетельствует о том, что часть торговли происходит в обход западных санкций, наложенных на Россию.
Министр торговли ОАЭ в свою очередь отметил, что ЕАЭС предлагает богатые возможности для частного сектора, учитывая население в 200 миллионов человек и ВВП близкий к пяти триллионам долларов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами
17 ноября, 10:28
 
ЭкономикаРОССИЯОАЭ
 
 
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