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Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией

Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией - 12.12.2024, ПРАЙМ

Вопреки желаниям Запада: ОАЭ заключили торговое соглашение с Россией

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили торговое соглашение с Россией после визита премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. передает издание The... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:21+0300

2024-12-12T10:21+0300

2024-12-12T10:21+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили торговое соглашение с Россией после визита премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. передает издание The Telegraph."О сделке ОАЭ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), куда входит режим Владимира Путина, было объявлено сразу после того, как премьер-министр вернулся в Британию, что может поставить Даунинг-стрит в неловкое положение", - сказано в публикации.Согласно изданию, международные аналитики отмечают рост экспорта из западных стран в страны-участницы ЕАЭС, что свидетельствует о том, что часть торговли происходит в обход западных санкций, наложенных на Россию.Министр торговли ОАЭ в свою очередь отметил, что ЕАЭС предлагает богатые возможности для частного сектора, учитывая население в 200 миллионов человек и ВВП близкий к пяти триллионам долларов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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