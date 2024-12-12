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Трамп осудил Киев за удары по России дальнобойным оружием
Трамп осудил Киев за удары по России дальнобойным оружием - 12.12.2024, ПРАЙМ
Трамп осудил Киев за удары по России дальнобойным оружием
Применение ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России приведет к эскалации конфликта. Об этом в беседе с изданием Time заявил новоизбранный... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:01+0300
2024-12-12T16:01+0300
2024-12-12T16:31+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Применение ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России приведет к эскалации конфликта. Об этом в беседе с изданием Time заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп."Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?... Мы просто обостряем эту войну и усугубляем её", - отметил он.По его словам, "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории - самый опасный фактор на данный момент."Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - заявил Трамп в интервью.Он добавил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве давления на Россию в переговорах по прекращению конфликта.Ранее Трамп утверждал, что если бы он был президентом США в то время, конфликт на Украине не начался бы. Он также обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
Трамп осудил Киев за удары по России дальнобойным оружием
Трамп: удары ВСУ вглубь РФ американскими ракетами приводят к эскалации конфликта
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Применение ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России приведет к эскалации конфликта. Об этом в беседе с изданием Time заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.
"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?... Мы просто обостряем эту войну и усугубляем её", - отметил он.
По его словам, "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории - самый опасный фактор на данный момент.
"Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - заявил Трамп в интервью.
Он добавил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве давления на Россию в переговорах по прекращению конфликта.
Ранее Трамп утверждал, что если бы он был президентом США в то время, конфликт на Украине не начался бы. Он также обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.
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