Yandex Go начал работать в Турции в тестовом режиме

12.12.2024

Yandex Go начал работать в Турции в тестовом режиме

Сервис заказа такси Yandex Go запустил работу в Турции в тестовом режиме, сейчас он доступен в шести районах Антальи, сообщила пресс-служба "Яндекс такси". | 12.12.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сервис заказа такси Yandex Go запустил работу в Турции в тестовом режиме, сейчас он доступен в шести районах Антальи, сообщила пресс-служба "Яндекс такси". "Yandex Go запустился в Турции. Анталия стала первым городом в стране, где запустился сервис для заказа поездок Yandex Go. На данный момент он работает в тестовом режиме в Центральном и пяти крупнейших районах города", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, приложение доступно на турецком, русском, английском и других языках. Оплатить поездку можно наличными либо картой, действующей на территории Турции, при наличии в машине терминала. "Yandex Go сотрудничает с местными компаниями-партнерами, которые работают с лицензированными водителями такси", - добавили в пресс-службе.

турция

