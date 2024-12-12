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Yandex Go начал работать в Турции в тестовом режиме
Yandex Go начал работать в Турции в тестовом режиме - 12.12.2024, ПРАЙМ
Yandex Go начал работать в Турции в тестовом режиме
Сервис заказа такси Yandex Go запустил работу в Турции в тестовом режиме, сейчас он доступен в шести районах Антальи, сообщила пресс-служба "Яндекс такси". | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:36+0300
2024-12-12T14:36+0300
2024-12-12T14:36+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сервис заказа такси Yandex Go запустил работу в Турции в тестовом режиме, сейчас он доступен в шести районах Антальи, сообщила пресс-служба "Яндекс такси". "Yandex Go запустился в Турции. Анталия стала первым городом в стране, где запустился сервис для заказа поездок Yandex Go. На данный момент он работает в тестовом режиме в Центральном и пяти крупнейших районах города", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, приложение доступно на турецком, русском, английском и других языках. Оплатить поездку можно наличными либо картой, действующей на территории Турции, при наличии в машине терминала. "Yandex Go сотрудничает с местными компаниями-партнерами, которые работают с лицензированными водителями такси", - добавили в пресс-службе.
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россия, турция, yandex go, такси
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Yandex Go, такси
Yandex Go начал работать в Турции в тестовом режиме
"Яндекс такси": Yandex Go заработал в Турции в тестовом режиме
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сервис заказа такси Yandex Go запустил работу в Турции в тестовом режиме, сейчас он доступен в шести районах Антальи, сообщила пресс-служба "Яндекс такси".
"Yandex Go запустился в Турции. Анталия стала первым городом в стране, где запустился сервис для заказа поездок Yandex Go. На данный момент он работает в тестовом режиме в Центральном и пяти крупнейших районах города", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, приложение доступно на турецком, русском, английском и других языках. Оплатить поездку можно наличными либо картой, действующей на территории Турции, при наличии в машине терминала.
"Yandex Go сотрудничает с местными компаниями-партнерами, которые работают с лицензированными водителями такси", - добавили в пресс-службе.
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