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Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине
Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине
Новый "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола в Европе. Об этом заявила официальный... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:53+0300
2024-12-12T10:53+0300
политика
россия
мид
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ", - отметила дипломат в своем Telegram-канале в ответ на заявление спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петра Мареша о подготовке Киева к вступлению в Европейский Союз и НАТО.Захарова подчеркнула, что ОБСЕ должна основываться на принципах сотрудничества и безопасности, но заметила, что эти принципы отсутствуют.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.
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россия, мид, мария захарова, обсе
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, ОБСЕ
10:53 12.12.2024
 
Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине

Захарова о спецпредставителе ОБСЕ по Украине: занимается углублением раскола Европы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ", - отметила дипломат в своем Telegram-канале в ответ на заявление спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петра Мареша о подготовке Киева к вступлению в Европейский Союз и НАТО.
Захарова подчеркнула, что ОБСЕ должна основываться на принципах сотрудничества и безопасности, но заметила, что эти принципы отсутствуют.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
09:30
 
ПолитикаРОССИЯМИДМария ЗахароваОБСЕ
 
 
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