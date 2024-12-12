https://1prime.ru/20241212/zakharova-853515417.html

Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине

Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на заявление спецпредставителя ОБСЕ по Украине

Новый "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола в Европе. Об этом заявила официальный... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:53+0300

2024-12-12T10:53+0300

2024-12-12T10:53+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новый "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ", - отметила дипломат в своем Telegram-канале в ответ на заявление спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петра Мареша о подготовке Киева к вступлению в Европейский Союз и НАТО.Захарова подчеркнула, что ОБСЕ должна основываться на принципах сотрудничества и безопасности, но заметила, что эти принципы отсутствуют.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия не имеет надежд на западные организации в вопросе решения украинского кризиса. Лавров также отметил, что любые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать вопросы безопасности и права человека.

https://1prime.ru/20241212/obse-853512881.html

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россия, мид, мария захарова, обсе