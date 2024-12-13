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Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств
Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств
Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:16+0300
2024-12-13T15:16+0300
россия
владимир путин
банки
инвестиции
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает допуск банков к работе со средствами госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, хозобществ, федеральных унитарных предприятий стратегического значения только на основе такого кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг также будет использоваться при допуске банков к работе со счетами эскроу, при размещении средств пенсионных резервов и накоплений, средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма и фонда персональной ответственности туроператора, и в других случаях, когда предусмотрен отбор банков. При отборе банков теперь не будут применяться такие критерии, как размер капитала, участие в системе страхования вкладов и другие. Обилие разнообразных критериев препятствует доступу многих, прежде всего небольших, банков к участию в реализации госпрограмм и приводит к искусственному ограничению конкуренции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале должен стать универсальным и достаточным критерием отбора, тем более что он уже включает в себя многие характеристики финансовой устойчивости, подчеркивал он. При этом правительство РФ будет вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к его уровню не применяются. Конечная задача данных изменений - поддержать здоровую конкуренцию, повысить эффективность реализации госпрограмм и снизить их стоимость, пояснял ранее Аксаков. В последние несколько лет повышены требования к рейтинговой индустрии и качеству методологии, которая применяется рейтинговыми агентствами, при этом спрос на их услуги растет, отмечал в свою очередь зампред Банка России Алексей Гузнов. Поэтому одна из основных задач ЦБ как надзорного органа состоит в том, чтобы рейтинговые агентства не демпинговали на рынке и предоставляли качественные рейтинги, подчеркивал он. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
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россия, владимир путин, банки, инвестиции
РОССИЯ, Владимир Путин, Банки, инвестиции
15:16 13.12.2024
 
Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств

Путин ввел отбор банков для размещения госсредств по кредитному рейтингу

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает допуск банков к работе со средствами госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, хозобществ, федеральных унитарных предприятий стратегического значения только на основе такого кредитного рейтинга.
Кредитный рейтинг также будет использоваться при допуске банков к работе со счетами эскроу, при размещении средств пенсионных резервов и накоплений, средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма и фонда персональной ответственности туроператора, и в других случаях, когда предусмотрен отбор банков. При отборе банков теперь не будут применяться такие критерии, как размер капитала, участие в системе страхования вкладов и другие.
Обилие разнообразных критериев препятствует доступу многих, прежде всего небольших, банков к участию в реализации госпрограмм и приводит к искусственному ограничению конкуренции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале должен стать универсальным и достаточным критерием отбора, тем более что он уже включает в себя многие характеристики финансовой устойчивости, подчеркивал он.
При этом правительство РФ будет вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к его уровню не применяются. Конечная задача данных изменений - поддержать здоровую конкуренцию, повысить эффективность реализации госпрограмм и снизить их стоимость, пояснял ранее Аксаков.
В последние несколько лет повышены требования к рейтинговой индустрии и качеству методологии, которая применяется рейтинговыми агентствами, при этом спрос на их услуги растет, отмечал в свою очередь зампред Банка России Алексей Гузнов. Поэтому одна из основных задач ЦБ как надзорного органа состоит в том, чтобы рейтинговые агентства не демпинговали на рынке и предоставляли качественные рейтинги, подчеркивал он.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
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14:53
 
РОССИЯВладимир ПутинБанкиинвестиции
 
 
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