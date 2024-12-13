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Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств
Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств
Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:16+0300
2024-12-13T15:16+0300
2024-12-13T15:16+0300
россия
владимир путин
банки
инвестиции
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает допуск банков к работе со средствами госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, хозобществ, федеральных унитарных предприятий стратегического значения только на основе такого кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг также будет использоваться при допуске банков к работе со счетами эскроу, при размещении средств пенсионных резервов и накоплений, средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма и фонда персональной ответственности туроператора, и в других случаях, когда предусмотрен отбор банков. При отборе банков теперь не будут применяться такие критерии, как размер капитала, участие в системе страхования вкладов и другие. Обилие разнообразных критериев препятствует доступу многих, прежде всего небольших, банков к участию в реализации госпрограмм и приводит к искусственному ограничению конкуренции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале должен стать универсальным и достаточным критерием отбора, тем более что он уже включает в себя многие характеристики финансовой устойчивости, подчеркивал он. При этом правительство РФ будет вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к его уровню не применяются. Конечная задача данных изменений - поддержать здоровую конкуренцию, повысить эффективность реализации госпрограмм и снизить их стоимость, пояснял ранее Аксаков. В последние несколько лет повышены требования к рейтинговой индустрии и качеству методологии, которая применяется рейтинговыми агентствами, при этом спрос на их услуги растет, отмечал в свою очередь зампред Банка России Алексей Гузнов. Поэтому одна из основных задач ЦБ как надзорного органа состоит в том, чтобы рейтинговые агентства не демпинговали на рынке и предоставляли качественные рейтинги, подчеркивал он. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
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россия, владимир путин, банки, инвестиции
РОССИЯ, Владимир Путин, Банки, инвестиции
Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств
Путин ввел отбор банков для размещения госсредств по кредитному рейтингу
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает допуск банков к работе со средствами госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, хозобществ, федеральных унитарных предприятий стратегического значения только на основе такого кредитного рейтинга.
Кредитный рейтинг также будет использоваться при допуске банков к работе со счетами эскроу, при размещении средств пенсионных резервов и накоплений, средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма и фонда персональной ответственности туроператора, и в других случаях, когда предусмотрен отбор банков. При отборе банков теперь не будут применяться такие критерии, как размер капитала, участие в системе страхования вкладов и другие.
Обилие разнообразных критериев препятствует доступу многих, прежде всего небольших, банков к участию в реализации госпрограмм и приводит к искусственному ограничению конкуренции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале должен стать универсальным и достаточным критерием отбора, тем более что он уже включает в себя многие характеристики финансовой устойчивости, подчеркивал он.
При этом правительство РФ будет вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к его уровню не применяются. Конечная задача данных изменений - поддержать здоровую конкуренцию, повысить эффективность реализации госпрограмм и снизить их стоимость, пояснял ранее Аксаков.
В последние несколько лет повышены требования к рейтинговой индустрии и качеству методологии, которая применяется рейтинговыми агентствами, при этом спрос на их услуги растет, отмечал в свою очередь зампред Банка России Алексей Гузнов. Поэтому одна из основных задач ЦБ как надзорного органа состоит в том, чтобы рейтинговые агентства не демпинговали на рынке и предоставляли качественные рейтинги, подчеркивал он.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
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