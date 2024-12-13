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Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств

Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об отборе банков для размещения госсредств

Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:16+0300

2024-12-13T15:16+0300

2024-12-13T15:16+0300

россия

владимир путин

банки

инвестиции

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отборе банков для размещения и инвестирования государственных средств лишь на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает допуск банков к работе со средствами госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, хозобществ, федеральных унитарных предприятий стратегического значения только на основе такого кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг также будет использоваться при допуске банков к работе со счетами эскроу, при размещении средств пенсионных резервов и накоплений, средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма и фонда персональной ответственности туроператора, и в других случаях, когда предусмотрен отбор банков. При отборе банков теперь не будут применяться такие критерии, как размер капитала, участие в системе страхования вкладов и другие. Обилие разнообразных критериев препятствует доступу многих, прежде всего небольших, банков к участию в реализации госпрограмм и приводит к искусственному ограничению конкуренции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале должен стать универсальным и достаточным критерием отбора, тем более что он уже включает в себя многие характеристики финансовой устойчивости, подчеркивал он. При этом правительство РФ будет вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к его уровню не применяются. Конечная задача данных изменений - поддержать здоровую конкуренцию, повысить эффективность реализации госпрограмм и снизить их стоимость, пояснял ранее Аксаков. В последние несколько лет повышены требования к рейтинговой индустрии и качеству методологии, которая применяется рейтинговыми агентствами, при этом спрос на их услуги растет, отмечал в свою очередь зампред Банка России Алексей Гузнов. Поэтому одна из основных задач ЦБ как надзорного органа состоит в том, чтобы рейтинговые агентства не демпинговали на рынке и предоставляли качественные рейтинги, подчеркивал он. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, банки, инвестиции