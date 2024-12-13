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Малый и средний бизнес в России испытывает дефицит кадров, считают эксперты
Малый и средний бизнес в России испытывает дефицит кадров, считают эксперты - 13.12.2024, ПРАЙМ
Малый и средний бизнес в России испытывает дефицит кадров, считают эксперты
Большинство представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) России испытывают проблемы с кадрами, при этом на трудовых мигрантов они особо не рассчитывают и... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:13+0300
2024-12-13T15:13+0300
2024-12-13T15:13+0300
экономика
россия
бизнес
кадры
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Большинство представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) России испытывают проблемы с кадрами, при этом на трудовых мигрантов они особо не рассчитывают и предпочитают местный рынок рабочих рук, говорится в исследовании Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР), которое распространила его пресс-служба. "Почти 80% опрошенных представителей МСБ испытывают на себе проблему кадрового дефицита, причем для 65% она влияет на объем выпуска продукции/услуг, для 25% она является нерешаемой", - сообщается в исследовании. При этом, как выяснили аналитики, "на трудовых мигрантов бизнес не особо рассчитывает" - 62% опрошенных предпочитают местный рынок труда. "Если же привлекать мигрантов, то по легальным процедурам и высококвалифицированных", - уточняется в материалах. В очередном опросе бизнеса, проведенном ИЭР, приняли участие 3963 предпринимателя из всех регионов страны, большинство из которых представители микробизнеса (73%). Из малого бизнеса - 23% респондентов, остальные - из среднего и крупного. Сферы их деятельности - от торговли непродовольственными товарами и продуктами питания, обрабатывающего производства и строительства до бытовых услуг, сельского и лесного хозяйства.
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россия, бизнес, кадры, мсп
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Кадры, МСП
Малый и средний бизнес в России испытывает дефицит кадров, считают эксперты
ИЭР: субъекты МСП испытывают дефицит кадров, но на мигрантов не рассчитывают
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Большинство представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) России испытывают проблемы с кадрами, при этом на трудовых мигрантов они особо не рассчитывают и предпочитают местный рынок рабочих рук, говорится в исследовании Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР), которое распространила его пресс-служба.
"Почти 80% опрошенных представителей МСБ испытывают на себе проблему кадрового дефицита, причем для 65% она влияет на объем выпуска продукции/услуг, для 25% она является нерешаемой", - сообщается в исследовании.
При этом, как выяснили аналитики, "на трудовых мигрантов бизнес не особо рассчитывает" - 62% опрошенных предпочитают местный рынок труда.
"Если же привлекать мигрантов, то по легальным процедурам и высококвалифицированных", - уточняется в материалах.
В очередном опросе бизнеса, проведенном ИЭР, приняли участие 3963 предпринимателя из всех регионов страны, большинство из которых представители микробизнеса (73%). Из малого бизнеса - 23% респондентов, остальные - из среднего и крупного. Сферы их деятельности - от торговли непродовольственными товарами и продуктами питания, обрабатывающего производства и строительства до бытовых услуг, сельского и лесного хозяйства.
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