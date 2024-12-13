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Путин подписал закон о регулировании трудовых отношений в период эпидемии

Путин подписал закон о регулировании трудовых отношений в период эпидемии - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о регулировании трудовых отношений в период эпидемии

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что с 2025 года в случае природной катастрофы, эпидемии и других случаях, ставящих под угрозу | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:35+0300

2024-12-13T14:35+0300

2024-12-13T14:35+0300

россия

владимир путин

закон

эпидемия

трудовые отношения

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что с 2025 года в случае природной катастрофы, эпидемии и других случаях, ставящих под угрозу жизнь населения, правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений работников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается, что с 1 января 2025 года в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, в том числе создающих угрозу массового высвобождения работников и влекущих необходимость принятия оперативных мер по обеспечению функционирования организаций и трудоустройства работников, правительство РФ вправе устанавливать с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, включая временный перевод работников от одного работодателя к другому, срок действия которых составляет не более одного года с возможностью ежегодного продления этого срока. Кроме того, данным законом предусматривается, что по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организации.

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россия, владимир путин, закон, эпидемия, трудовые отношения