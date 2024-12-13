Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Японии сократился на 23,3% - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/tovarooborot-853558333.html
Товарооборот России и Японии сократился на 23,3%
Товарооборот России и Японии сократился на 23,3% - 13.12.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Японии сократился на 23,3%
Товарооборот России и Японии в январе-октябре 2024 года сократился на 23,3% и достиг 6,6 миллиарда долларов, это самый низкий уровень за последнее десятилетие,... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T16:58+0300
2024-12-13T17:06+0300
экономика
россия
япония
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и Японии в январе-октябре 2024 года сократился на 23,3% и достиг 6,6 миллиарда долларов, это самый низкий уровень за последнее десятилетие, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности торгового представителя России в Японии Алексей Караиванов."Российско-японская двусторонняя торговля продолжает испытывать на себе последствия геополитического кризиса и действий местных властей. В январе-октябре 2024 года товарооборот уменьшился на 23,3%, составив 6,6 миллиарда долларов. За текущий год товарооборот достигнет, по предварительным прогнозам, примерно 7,5 миллиарда долларов. На моей памяти, а я работаю в Японии уже 8 лет, подобного спада до сих пор не было. Это примерно уровень начала 1990-х, когда двусторонняя торговля показывала крайне низкие значения", - сказал он на полях ежегодной страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Японии.Караиванов отметил, что это связанно с недружественным курсом японского правительства вплоть до прямого запрета на торговлю определенными товарами с Россией, что приводит к отказу приостановки или отказу от продолжения проектов или пересмотру способов взаимодействия.Ежегодная страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Японии, прошла в пятницу в посольстве России в Японии.
https://1prime.ru/20241204/rossija-853303579.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, япония, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, товарооборот
16:58 13.12.2024 (обновлено: 17:06 13.12.2024)
 
Товарооборот России и Японии сократился на 23,3%

Товарооборот России и Японии в январе-октябре сократился до 6,6 млрд долларов

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© flickr.com / Hactor de Pereda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и Японии в январе-октябре 2024 года сократился на 23,3% и достиг 6,6 миллиарда долларов, это самый низкий уровень за последнее десятилетие, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности торгового представителя России в Японии Алексей Караиванов.
"Российско-японская двусторонняя торговля продолжает испытывать на себе последствия геополитического кризиса и действий местных властей. В январе-октябре 2024 года товарооборот уменьшился на 23,3%, составив 6,6 миллиарда долларов. За текущий год товарооборот достигнет, по предварительным прогнозам, примерно 7,5 миллиарда долларов. На моей памяти, а я работаю в Японии уже 8 лет, подобного спада до сих пор не было. Это примерно уровень начала 1990-х, когда двусторонняя торговля показывала крайне низкие значения", - сказал он на полях ежегодной страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Японии.
Караиванов отметил, что это связанно с недружественным курсом японского правительства вплоть до прямого запрета на торговлю определенными товарами с Россией, что приводит к отказу приостановки или отказу от продолжения проектов или пересмотру способов взаимодействия.
Ежегодная страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Японии, прошла в пятницу в посольстве России в Японии.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей
4 декабря, 08:50
 
ЭкономикаРОССИЯЯПОНИЯтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала