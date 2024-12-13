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Товарооборот России и Японии сократился на 23,3%

Товарооборот России и Японии сократился на 23,3% - 13.12.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Японии сократился на 23,3%

Товарооборот России и Японии в январе-октябре 2024 года сократился на 23,3% и достиг 6,6 миллиарда долларов, это самый низкий уровень за последнее десятилетие,... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T16:58+0300

2024-12-13T16:58+0300

2024-12-13T17:06+0300

экономика

россия

япония

товарооборот

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и Японии в январе-октябре 2024 года сократился на 23,3% и достиг 6,6 миллиарда долларов, это самый низкий уровень за последнее десятилетие, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности торгового представителя России в Японии Алексей Караиванов."Российско-японская двусторонняя торговля продолжает испытывать на себе последствия геополитического кризиса и действий местных властей. В январе-октябре 2024 года товарооборот уменьшился на 23,3%, составив 6,6 миллиарда долларов. За текущий год товарооборот достигнет, по предварительным прогнозам, примерно 7,5 миллиарда долларов. На моей памяти, а я работаю в Японии уже 8 лет, подобного спада до сих пор не было. Это примерно уровень начала 1990-х, когда двусторонняя торговля показывала крайне низкие значения", - сказал он на полях ежегодной страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Японии.Караиванов отметил, что это связанно с недружественным курсом японского правительства вплоть до прямого запрета на торговлю определенными товарами с Россией, что приводит к отказу приостановки или отказу от продолжения проектов или пересмотру способов взаимодействия.Ежегодная страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Японии, прошла в пятницу в посольстве России в Японии.

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россия, япония, товарооборот