https://1prime.ru/20241214/minpromtorg-853580851.html

Производители физраствора готовы увеличить мощности, заявили в Минпромторге

Производители физраствора готовы увеличить мощности, заявили в Минпромторге - 14.12.2024, ПРАЙМ

Производители физраствора готовы увеличить мощности, заявили в Минпромторге

Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T17:32+0300

2024-12-14T17:32+0300

2024-12-14T17:32+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Производители физраствора готовы наращивать мощности для оперативного удовлетворения потребности в стране, сообщили в Минпромторге РФ. "В 2024 году в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора субъектами обращения лекарственных средств неоднократно представлялись сведения о сериях, партиях лекарственных средств с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий", поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации. Более того, производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России 67 препаратов МНН натрия хлорид производится в стране по полному циклу. Согласно данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на остатках в аптеках, медицинских организациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 миллиона упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в лекарственной форме "раствор для инфузий" превышают 10 миллионов упаковок. "При этом лекарственные препараты с МНН Натрия хлорид включены в перечень ЖНВЛП, и в их отношении осуществляется государственное регулирование цен. Экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на данный препарат действительно является потенциальным риском возникновения дефектуры. Поэтому, по имеющейся у нас информации, в данный момент министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС России осуществляет перерегистрацию предельных отпускных цен на лекарственные препараты, соответствующие МНН натрия хлорид", - добавили в ведомстве. Кроме того, предельная отпускная цена уже была перерегистрирована в отношении лекарственных препаратов с МНН натрия хлорид в лекарственной форме "раствор для инфузий" в различных формах выпуска отечественного производства. Также завершается проведение процедуры перерегистрации цен ряда других производителей. "Принятые меры будут способствовать устранению риска возникновения дефектуры и обеспечению потребности системы здравоохранения Российской Федерации в данном препарате", - заключили в Минпромторге. Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в субъектах РФ.

https://1prime.ru/20241213/fizrastvor-853565763.html

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россия, минпромторг, лекарства