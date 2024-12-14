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Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России

Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России - 14.12.2024, ПРАЙМ

Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России

В составе России, вероятно, могут появиться еще новые регионы. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T16:09+0300

2024-12-14T16:09+0300

2024-12-14T16:09+0300

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В составе России, вероятно, могут появиться еще новые регионы. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве."Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", — подчеркнул он.Медведев также призвал артию активно принять участие в расширении федеральной программы "Время героев", о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин.Дмитрий Медведев выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.

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россия, дмитрий медведев