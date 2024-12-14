Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241214/regiony-853578865.html
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России
В составе России, вероятно, могут появиться еще новые регионы. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:09+0300
2024-12-14T16:09+0300
политика
россия
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e4254e543ede476138886d13fecb8f.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В составе России, вероятно, могут появиться еще новые регионы. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве."Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", — подчеркнул он.Медведев также призвал артию активно принять участие в расширении федеральной программы "Время героев", о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин.Дмитрий Медведев выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
https://1prime.ru/20241214/regiony-853575899.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_073db916dd7b5dc9cbc62055e61f5f27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
16:09 14.12.2024
 
Медведев допустил возможность появления новых регионов в составе России

Медведев назвал возможным, что в составе России могут еще появится регионы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В составе России, вероятно, могут появиться еще новые регионы. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве.
"Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", — подчеркнул он.
Медведев также призвал артию активно принять участие в расширении федеральной программы "Время героев", о чем ранее заявил глава государства Владимир Путин.
Дмитрий Медведев выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Все российские регионы помогают подшефным территориям, заявил Путин
15:15
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала