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В ФРГ высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО
В ФРГ высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО - 15.12.2024, ПРАЙМ
В ФРГ высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО
Россия и европейские государства могут организовать свою собственную архитектуру безопасности, не прибегая к помощи США, в случае выхода США из НАТО. Об этом в... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T09:18+0300
2024-12-15T09:18+0300
2024-12-15T09:19+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия и европейские государства могут организовать свою собственную архитектуру безопасности, не прибегая к помощи США, в случае выхода США из НАТО. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Нимайер предложил самостоятельно организовать безопасность Европы и даже провести переговоры с Россией, чтобы согласовать общую политику безопасности. Он напомнил о первоначальной идее создания соглашения о безопасности между Россией и НАТО в 1990-х годах, которая впоследствии была отвергнута."Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите (из НАТО - ред.). Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности", — поделился политик своим видением возможного ответа Европы на выход США из НАТО.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, США, НАТО
В ФРГ высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО
Нимайер: Европа и Россия могли бы организовать свою безопасность без США в НАТО
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия и европейские государства могут организовать свою собственную архитектуру безопасности, не прибегая к помощи США, в случае выхода США из НАТО. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Нимайер предложил самостоятельно организовать безопасность Европы и даже провести переговоры с Россией, чтобы согласовать общую политику безопасности. Он напомнил о первоначальной идее создания соглашения о безопасности между Россией и НАТО в 1990-х годах, которая впоследствии была отвергнута.
"Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите (из НАТО - ред.). Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности", — поделился политик своим видением возможного ответа Европы на выход США из НАТО.
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