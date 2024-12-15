https://1prime.ru/20241215/zelenskiy-853584586.html
"Совершенно непонятно". В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском
"Совершенно непонятно". В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Совершенно непонятно". В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском
Цель главы киевского режима Владимира Зеленского остается неясной, несмотря на сотни тысяч погибших, говорится в материале польского издания Do Rzeczy. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T09:24+0300
2024-12-15T09:24+0300
2024-12-15T09:24+0300
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ВАРШАВА, 15 дек - ПРАЙМ. Цель главы киевского режима Владимира Зеленского остается неясной, несмотря на сотни тысяч погибших, говорится в материале польского издания Do Rzeczy."Совершенно непонятно, чего хочет Зеленский. Неизвестно, ради чего погибают десятки и сотни тысяч человек. Чего он хочет добиться?" — отметили в издании.Ранее французская газета Monde опубликовала материал о том, что некоторые командиры вооруженных сил Украины заслужили репутацию "мясников", используя своих подчиненных "как пушечное мясо". Согласно данным газеты, призыв в украинскую армию сократился наполовину, не позволяя восполнить значительные потери.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853579148.html
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польша, украина, владимир зеленский
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Совершенно непонятно". В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском
Do Rzeczy: цель Зеленского в конфликте с Россией остается неизвестной
ВАРШАВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Цель главы киевского режима Владимира Зеленского остается неясной, несмотря на сотни тысяч погибших, говорится в материале польского издания Do Rzeczy
.
"Совершенно непонятно, чего хочет Зеленский. Неизвестно, ради чего погибают десятки и сотни тысяч человек. Чего он хочет добиться?" — отметили в издании.
Ранее французская газета Monde опубликовала материал о том, что некоторые командиры вооруженных сил Украины заслужили репутацию "мясников", используя своих подчиненных "как пушечное мясо". Согласно данным газеты, призыв в украинскую армию сократился наполовину, не позволяя восполнить значительные потери.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского