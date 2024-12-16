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В Госдуме назвали сроки восстановления турпотока в Абхазию

В Госдуме назвали сроки восстановления турпотока в Абхазию - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали сроки восстановления турпотока в Абхазию

Восстановление туристического потока российских туристов в Абхазию возможно после завершения "политического кризиса" в этой стране, заявил глава комитета ГД по... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:42+0300

2024-12-16T15:42+0300

2024-12-16T15:42+0300

абхазия

бизнес

россия

госдума

туризм

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Восстановление туристического потока российских туристов в Абхазию возможно после завершения "политического кризиса" в этой стране, заявил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). "Туризм очень сильно подвержен влиянию политических ситуаций в той или иной стране… То, что сейчас происходит в Абхазии, называется политический кризис. Поэтому мы бы хотели, чтобы как можно быстрее там всё завершилось, потому что наши туристы очень любят ездить в Абхазию. И абхазы, на мой взгляд, тоже очень любят, когда приезжают российские туристы. Я думаю, что, как только закончится политическая часть, мы сразу будем способствовать тому, чтобы этот турпоток восстановился", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".По словам парламентария, в работе у парламента сейчас есть законопроект о приграничном туризме. Там идет речь о поддержке туроператоров, взаимодействующих с дружественными странами. Это позволит учесть подобные ситуации.Осенью этого года Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности установления льготного режима для туроператоров, работающих с дружественными государствами. Речь идет о скидках по банковской гарантии, сокращении резервных сумм и страховки, а также фонда помощи для пострадавших туристов.

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абхазия, бизнес, россия, госдума, туризм