Дайджест российских СМИ - 14 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Место под сирийским солнцем - Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада - Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) дал программное интервью арабским телеканалам, назвав приоритеты нового руководства страны. Его самое громкое признание касалось Москвы, предоставившей убежище экс-президенту Башару Асаду. - Кармановы острова - На счетах российских брокеров показалось более 2 трлн рублей из разных юрисдикций - На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров обновили трехлетний максимум, превысив 2 трлн руб. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза. - Едина Россия, а вступать некуда - Зато, как выяснилось, можно выступить на съезде партии - 14 декабря в национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной, 14 прошел 22-й съезд партии "Единая Россия". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, о чем спорили делегаты и в чем в конце концов все сошлись. - Правительство разрешит создание цепочек компаний, принадлежащих друг другу - Внесенный правительством в Госдуму в конце минувшей недели законопроект, легализующий создание юрлиц, полностью принадлежащих другим юрлицам (компаний-"матрешек"), утратил большинство положений, против которых возражал бизнес. В частности, Белый дом отказался от идей солидарной субсидиарной ответственности их учредителей. - Сапфир блеснет интеллектом - Поддержкой создания разработок в сфере ИИ займется специальное агентство - В начале 2025 года на базе фонда "Сколково" будет создано Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Его задачей станет консолидация усилий властей, бизнеса и науки по расширению научных знаний в сфере искусственного интеллекта и по применению этой технологии в исследованиях и разработках. - "У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут" - Алексей Захаров о необходимости нового регулирования рынка труда - За последние два года российские компании не раз жаловались на дефицит различных специалистов. Правительство, в свою очередь, пытаясь улучшить ситуацию, инвестирует в кадровое прогнозирование и более эффективное регулирование распределения рабочей силы по отраслям. - Единороссы сократили руководство - В партии власти прошли масштабные кадровые перестановки - Субботний съезд "Единой России" закончился кадровой сенсацией. Только что избавившийся от приставки "врио" секретарь генсовета Владимир Якушев вдвое урезал президиум генсовета и сократил число своих заместителей с шести до одного. По словам осведомленных источников "Ъ", большинство попавших под реформу партийцев еще накануне ничего об этом не знали. - Кандидатам скостили крайний срок - Вернуться на выборы по решению суда они смогут даже после окончания регистрации - Конституционный суд обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации, — даже если они уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию. - Рецидив социальных махинаций - Экс-главу ингушского ФСС обвинили в выплатах пострадавшим от фиктивных инцидентов - Как стало известно "Ъ", возбуждено новое уголовное дело в отношении Якуба Белхороева — одного из лидеров вирда (объединения) последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева в Ингушетии (боевое крыло вирда признано террористическим и запрещено). - Ставка сыграла в суде - Организаторам подпольных казино назначили внушительные сроки - Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу организаторов крупнейшей в России сети подпольных казино "Панорама", действовавшей в столице в 2016–2018 годах с общим оборотом в десятки миллиардов рублей. Организатора подпольного бизнеса Антона Бажанова суд приговорил к 16 годам заключения. - Танкеры не справились со штормом - Возле Керчи потерпели крушение два судна с нефтепродуктами - У побережья Керчи в воскресенье во время шторма потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба перевозили мазут, в результате ЧП из одного из них топливо вылилось в море. От переохлаждения и травм погиб один человек, еще более десяти оказались в больнице. - Пять лет за Соловки - За махинации при восстановлении монастырского скита осужден реставратор - Пять лет колонии за махинации при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага получил Николай Беляков, бывший гендиректор московского ООО "Архстроймеханизация". - Президент Грузии остался без елки - Избрание главой государства кандидата правящей партии усилило противостояние власти и оппозиции - Бывший футболист, чемпион России Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии. Он выдвиженец правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и ее почетного председателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппоненты власти уверены, что жизненный и профессиональный опыт господина Кавелашвили не соответствует должности главы государства. - Южнокорейского президента убрали со второй попытки - Юн Сок Ёлю объявили импичмент - Депутатам южнокорейского парламента удалось со второй попытки вынести импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Это произошло благодаря переходу на сторону оппозиции 12 членов пропрезидентской партии. Впрочем, ставить точку в деле Юна еще рано: импичмент должен быть утвержден Конституционным судом, в котором сейчас нет необходимого количества судей. - Велика Россия, а кроме угля нечего - Росту перевозки по железной дороге мешают не только квоты - При сохранении квот на приоритетные перевозки угля в 2025 году может быть не вывезено 14,3 млн тонн иных грузов, рассчитал Минтранс. Больше всего пострадают перевозки черных металлов и контейнеров. В этом году по той же причине не будет вывезено 10,4 млн тонн. - Нефть с высоким содержанием РФ - В Сербии ждут санкций США против местной структуры "Газпром нефти" - Сербская NIS, где 56,15% принадлежат российским компаниям, уже с 1 января 2025 года может попасть под санкции США, сообщил президент страны Александр Вучич. В 2022 году основной акционер предприятия — "Газпром (MOEX: GAZP) нефть" снижала свою долю, чтобы избежать ограничительных мер, и так в капитале NIS появился "Газпром". - Злоключения заключений - Часть аудиторских компаний оказывала услуги своим клиентам незаконно - В 2024 году примерно две трети аудиторских компаний неправомерно оказывали услуги общественно значимым организациям (ОЗО). Это крайне серьезная ситуация, поскольку такое аудиторское заключение может считаться недействительным, а сама аудиторская компания может потерять право оказывать услуги. - Маршруты нанесли на карточки - Visa и MasterCard манят российских туристов - Ассоциация туроператоров России ожидает в наступающем году нового бума "карточного туризма" — выездов граждан РФ за границу для оформления карт международных платежных систем. Это объясняется сокращением числа российских банков, чьи карты UnionPay принимают за рубежом, а также трудностями с обменом долларов старого образца за границей. - Заем на обочине - Автокредитам спрогнозировано падение выдачи на 10–20% в следующем году - Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20% от рекордного уровня уходящего года. При этом объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 году и предшествующие годы. На динамику сегмента оказывает влияние целый набор негативных факторов - высокие ставки, жесткое регулирование со стороны ЦБ, рост стоимости автомобилей. - Маркетплейсам пересчитают индекс - Продавцы просят проверить условия платформ - Представители селлеров просят пересмотреть позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно правомерности использования маркетплейсами "индекса цен", рассчитываемого на основе стоимости схожих товаров на других площадках. - Инвесторы забурились в разведку - Преемник Halliburton в России планирует расширить бизнес - Нефтесервисная компания "Бурсервис", которой перешел российский бизнес американской Halliburton, заинтересовалась сделками M&A. "Бурсервис" может пробрести "Нафта Дриллинг Компани" с производственными базами в Ханты-Мансийском автономном округе, специализирующуюся на геологоразведочном и эксплуатационном бурении. - Дорожники прокладывают путь к прибыли - Они ищут выход из кризиса за счет господдержки - Сфера дорожного строительства столкнулась со снижением объемов работ и, как следствие, с сокращением маржинальности. Ситуацию могут изменить власти, если, например, начнут пересчитывать первоначальную цену госконтрактов при переносе сроков их финансирования и отменят сбор за утилизацию зарубежной дорожно-строительной техники, надеются компании отрасли. - Wildberries расширится в "Авионе" - Маркетплейс снимет новые офисные площади - Из-за расширения штата после слияния с группой Russ Wildberries готовится закрыть сделку по аренде дополнительных 6,7 тыс. кв. м в бизнес-центре "Авион" у станции метро "Аэропорт". Снять офис для новой единой штаб-квартиры объединенной компании пока не удалось из-за ограниченного предложения на рынке крупных офисных блоков. - Туристов расселяют по квартирам - Предложение краткосрочной аренды растет из-за недостатка отелей - Развитие внутреннего туризма и сдержанный ввод новых качественных гостиниц стимулируют рынок краткосрочной аренды жилья. Объем его предложения на крупных платформах за год вырос на 60%, существенно превысив темпы отельного сегмента. Апартаменты туристам часто сдают инвесторы, купившие жилье в период действия льготной ипотеки. - На холмах Грузии лежит ее коньяк - Производители РФ налаживают импорт и разлив - Грузинский производитель алкоголя Bolero & Сompany Ltd специально для российского рынка начнет выпуск коньяка Daliani. Этот напиток будет производиться по заказу владельца бренда — Stellar Group, известной в РФ по водке Veda и бренди Old Barrel. - Видеохостинги сочлись пиратским - В "VK Видео" рассказали об удалении противоправного контента - Администрация платформы "VK Видео" ежемесячно получает 15 тыс. обращений от правообладателей, по которым происходит до 250 тыс. удалений единиц пиратского контента. В Nuum и RuTube не раскрыли данные. Участники рынка предполагают, что большая часть запросов приходится на отечественный контент, поскольку западные правообладатели перестали сотрудничать с российскими видеохостингами. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Корни "Орешника" - Военный ученый-практик Валерий Половинкин о рождении в ходе СВО нового оружия - О реальных возможностях комплекса "Орешник", которые на Западе еще не до конца осознали, в интервью обозревателю "Российской газеты" рассказал заслуженный деятель науки РФ Валерий Половинкин. - Почему Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера Viber в России - Мессенджер Viber заблокирован на территории России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Эксперты отмечают, что причина в отсутствии взаимодействия между менеджментом Viber и российскими властями. - Аэропорты предложили опаздывающим пассажирам ускоренный досмотр за деньги - Во многих крупных аэропортах сейчас действует услуга сопровождения опаздывающего пассажира. Ускорение прохождения предполетных процедур стоит от 1,5 до 15 тыс. рублей. При этом эксперты не считают эту услугу необходимой и востребованной, по их мнению, ускорить процессы в аэропортах можно другим путем. - Как будет работать договор долевого страхования жизни? - В России с 1 января 2025 года откроется возможность заключить договор долевого страхования жизни (ДСЖ), объявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, люди смогут одновременно вкладывать свои средства в ценные бумаги, получая от них доход, и при этом застраховать свою жизнь и здоровье. - В Грузии избрали нового президента - Шестым по счету президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили. Президент № 5 Саломе Зурабишвили заявила, что кресло не оставит и президентскую резиденцию — Дворец Орбелиани в Тбилиси — не покинет. Акции радикальная оппозиция проводит в разных грузинских городах и в разных районах Тбилиси. - Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые задачи - В субботу в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошел XXII съезд партии "Единая Россия". Традиционно в нем приняли участие фактически все высокопоставленные представители власти страны, включая президента Владимира Путина. - "Способны добиться больших результатов": главы правительств стран ЕАЭС оценили экономические показатели союза - В Москве прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Его участники в целом позитивно оценили интеграцию внутри объединения, которому в этом году исполнилось 10 лет, но в выступлениях глав делегаций все же проскакивало выражение "не в полной мере". - Какие ограничения помогут россиянам снизить потребление алкоголя к 2030 году - Правительство примет меры, чтобы к 2030 году снизить потребление алкоголя россиянами. Новые ограничения могут сократить время продажи спиртного и отменить скидки на него. - Слуцкий на съезде назвал главные задачи ЛДПР и обещал вручить Путину медаль - ЛДПР празднует 35-летие. С чем партия подошла к юбилейной дате и что предложит избирателям в дальнейшем, рассказал на съезде лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Кроме того, он анонсировал встречу с главой государства и сообщил о намерении вручить ему медаль ЛДПР. - ВС России освободили в ДНР село Веселый Гай и поселок Пушкино - Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике сразу два населенных пункта. Веселый Гай - на кураховском и Пушкино на покровском направлениях. Кроме того, высокоточными ударами авиации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. - В Минюсте предложили разрешить нотариусам брать предоплату за сложную работу - На круглом столе, прошедшем в Совете Федерации, представитель Минюста сообщил о ходе работы над проектом нового закона о нотариате. В целом ведомство предлагает расширить полномочия нотариусов. Также обсуждается идея разрешить нотариусам в некоторых случаях брать предоплату. - Некоторых продавцов земли освободили от налога - По Налоговому кодексу владелец квартиры, дома или участка может не платить налог на доход от их продажи, если владел проданным объектом более пяти лет. В некоторых случаях достаточно быть собственником недвижимости в течение трех лет - например, если это единственное жилье, если имущество передано по договору пожизненного содержания с иждивением и др. - В России появился первый стандарт устойчивого лесовосстановления - Росстандарт зарегистрировал первый в стране регламент по устойчивому восстановлению лесов, в рамках которого будет запущена онлайн-карта таких проектов. Сертификацию смогут пройти только те компании, которые сами покупали посадочный материал и смогли добиться приживаемости в первый год более 75%. Цифровой реестр таких проектов будет запущен в феврале 2025 года. - В России нет проблем с производством физраствора, заявили в Минздраве - В России нет проблем с производством физраствора, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. - Какие сюрпризы ждут внутреннюю политику Южной Кореи - В субботу, 14 декабря, со второй попытки парламент Республики Корея (РК) объявил президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент за введение военного положения 3-4 декабря. Дальнейшую судьбу лидера страны, а также всю ситуацию в целом теперь будет определять Конституционный суд РК, который либо окончательно отстранит Юна от власти и назначит досрочные выборы, либо вернет ему полномочия. - В Бразилии определились с наказанием для педофилов - Нижняя палата бразильского Национального конгресса одобрила законопроект, который вводит химическую кастрацию в качестве наказания для педофилов, к которым здесь относятся в том числе потребители детской порнографии. - На саммите ЕС в Брюсселе обсудят отправку войск на Украину - Возможность отправки европейских войск на Украину в качестве так называемой миротворческой миссии станет одной из главных тем саммита Евросоюза, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Дипломаты утверждают, что Евросоюз таким образом готовится к возвращению в Белый дом Дональда Трампа. - Мосбиржа построила мост для перевода денег россиян с вкладов на фондовый рынок - Президент Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году 66% от ВВП страны. Ее можно выполнить, убедив россиян переложить деньги с банковских депозитов в ценные бумаги, сходятся во мнении эксперты. Ключевую роль в этом может сыграть маркетплейс "Финуслуги", который развивает Московская биржа. - Нефтяные компании сворачивают проекты по развитию возобновляемой энергетики - Европейские нефтяные компании сворачивают или серьезно сокращают свои проекты по развитию возобновляемой и водородной энергетики. Делается это в основном под предлогом оптимизации расходов. Компании, которые еще три-четыре года назад провозглашали конец эры ископаемого топлива и убирали слово "нефть" из своих названий, сейчас делают абсолютно противоположные заявления и совсем не хотят освобождать рынок углеводородов для конкурентов. - ДМС в компаниях становится аргументом в борьбе за персонал - Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в третьем квартале 2024 года выросли на 31,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 46,9 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ. По итогам 9 месяцев в этом году прирост составил 13%, было собрано 156,7 млрд рублей. - Специалисты из каких стран заняли освободившиеся должности в российских компаниях - Российские компании столкнулись с оттоком высококвалифицированных специалистов (ВКС) из Европы, США, Англии и других недружественных стран после 2022 года. До сих пор острая нехватка кадров наблюдается в IT-секторе, инженерии, медицине, науке и других сферах. Специалисты из каких стран заняли освободившиеся должности, рассказали "Российской газете" эксперты. - Более 70% китайских автомобилей приобретается в кредит - С использованием кредитных средств приобретено 73% китайских автомобилей. Таковы данные анализа финансового маркетплейса "Сравни", с которыми ознакомилась "Российская газета". Наиболее популярными брендами среди автомобилей китайского производства являются Chery, Haval, Geely, Omoda и Changan. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Консенсус-прогноз "Ведомостей": ЦБ повысит ставку до 23% - Это станет компромиссом для регулятора, считают экономисты - Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных "Ведомостями" аналитиков. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта с 21 до 23%. - Владимир Якушев провел оптимизацию в руководстве "Единой России" - У него остался один заместитель, состав партийного президиума сокращен - На съезде "Единой России" Владимир Якушев был избран секретарем генерального совета партии (с приставкой "врио" он работал с июня), а также оптимизировал управленческую структуру партии. Во-первых, Якушев сократил с 35 до 14 человек состав президиума генерального совета (ПГС) "Единой России" – по сути, основного органа, уполномоченного принимать кадровые и иные принципиальные для партии решения. - Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому детей мигрантов - По его словам, надо отнестись с "полной ответственностью" к детям, которые уже граждане России, но не знают языка - Есть опыт в некоторых регионах России, когда организуют в школах такие классы, где быстро подтягивают знание детьми русского языка. - КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов после установленного срока - Действующие нормы не позволяют в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах - Кандидатам КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов даже после установленного законом срока, если право на нее доказано в суде. - Что случилось с танкерами в Керченском проливе - Власти разбираются с последствиям ЧП, которое привело к жертвам - Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели бедствие в Керченском проливе. Причиной стал шторм со шквалистым ветром. Согласно информации МЧС России, танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, с него эвакуировано 13 моряков, один погиб. - Власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов - Публичное обсуждение концепции запланировано на начало следующего года - Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки сейчас прорабатывают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Минэка. Сейчас у банков для ГЧП-проектов коэффициент риска составляет 100%. - Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов - Это связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений - Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились: если за апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Это следует из данных СРО "Мир", с которыми ознакомились "Ведомости". - Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара Асада - В Дамаске их называют партнерами, а Турция грозит уничтожить их группировки - Курдские вооруженные формирования в Сирии, входящие в проамериканскую курдско-арабскую коалицию "Сирийские демократические силы" (СДС), хотят начать переговоры с новыми властями в Дамаске, чтобы обсудить роль курдов в политическом процессе после свержения президента Башара Асада, заявил в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) командующий СДС Мазлум Абди. - Новый премьер Франции может снова получить вотум недоверия - Судьба его кабинета зависит от правопопулистов Марин Ле Пен - Новый французский премьер центрист Франсуа Байру в первую очередь встретится с лидером правопопулистского "Национального объединения" (RN) в парламенте Марин Ле Пен, чтобы провести через него проект бюджета. - Попытавшемуся ввести военное положение президенту Южной Кореи объявили импичмент - В отличие от добровольной отставки это позволит Юн Сок Ёлю задержаться в политике, считает эксперт - Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря объявило президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент из-за его решения 3 декабря ввести в стране военное положение. Это стало возможным со второй попытки, когда к членам оппозиционной демократической партии "Тобуро" присоединились не голосовавшие 7 декабря некоторые представители партии Юна "Сила народа". - Аналитики ожидают роста цен на газ в Европе в 2025 году - Котировки поднимутся на фоне возможного прекращения транзита через Украину и активного отбора из хранилищ - Средняя цена на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах в 2025 г. вырастет на 12% год к году и составит 38,8 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились "Ведомости". В этом году цена на топливо составит в среднем 34,7 евро за 1 МВт ч. - Минцифры и силовые ведомства готовят законопроект о регулировании сим-боксов - Этими технологиями активно пользуются телефонные мошенники - Минцифры совместно с ФСБ и МВД готовит пакет законопроектов, которые ограничат возможность использования сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Эти решения используются для создания колл-центров или, например, позволяют распределять звонки по добавочным номерам офисных сотрудников. - Доля иностранных арендаторов офисов в Москве достигла нового антирекорда - Практически все сделки с владельцами бизнес-центров заключают российские компании - Иностранные игроки на сегодняшний момент занимают порядка 180 тысяч квадратных метров офисных площадей в столичных бизнес-центрах. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. Там уточняется, что на их долю приходится лишь 7% помещений, что является абсолютным минимумом за всю историю рынка. - Производитель водки "Байкал" подал заявление о ликвидации компании - Ранее ее активы на сумму почти 7 млрд рублей были арестованы судом - Алкогольная производственная компания (АПК; выпускает водку под брендами "Байкал", "Нерпа", "Славянская") 11 декабря подала заявление о собственной ликвидации. Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились "Ведомости". - Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 году - Самый большой потенциал они видят в растущем рынке IT и финансовой отрасли - Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 г. на 21–39% до 3025–3500 пунктов, пишут аналитики Альфа-банка в стратегии на следующий год. В базовый сценарий эксперты закладывают рост бенчмарка на 30% до 3250 пунктов. Расчеты сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Запас на выход - Банки начали резко сокращать лимиты по кредиткам - Клиенты банков столкнулись с внезапными сокращениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, выяснили "Известия". Участники рынка идут на такие меры из-за ограничений ЦБ на долю заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. - Поставят метку - Перевозчики предупредили о рисках задержки грузов с 27 января - Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов и росте цен на товары. Мелкая челночная торговля также может затормозиться, узнали "Известия". С 27 января будут невозможны импорт и реализация целого ряда товаров по РФ и Белоруссии без навигационных пломб, заявили в ФТС и Центре развития цифровых платформ. - Современное искусственное - В России вырос спрос на имитированную икру - Спрос на имитированную (искусственную) красную икру за год вырос на 19%, рассказали "Известиям" аналитики "Контур.Маркета", которые проанализировали чеки в торговых точках по всей стране в октябре-ноябре в сравнении с прошлым годом. - Хлеба и убежищ - В условиях голода в Газе живут около 8 тыс. беременных - В ООН предупреждают о демографическом кризисе в Газе. За последний год рождаемость в секторе сократилась практически на треть. Об этом "Известиям" сообщили в Фонде ООН в области народонаселения. - Общий строй - Бойцы СВО войдут в число кандидатов от ЕР на выборах в Думу-2026 - На съезде "Единой России" принято решение начать поиск и подготовку политических лидеров из числа ветеранов специальной военной операции, заявили "Известиям" в партии. Выступивший на встрече президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР задачу воспитания и поддержки кадров, прошедших боевые действия. - На переднем крае жизни - Как учёный-хирург спасает раненых бойцов на линии фронта - Сложнейшие операции буквально в окопах, ежедневная ракетная опасность и отсутствие красных крестов на униформе и медицинских автомобилях. На передовой противник охотится на врачей с особенным ожесточением - видимо, мстит за умение вытаскивать раненых с того света. - Девятый шквал - Что стало причиной ЧП с танкерами в Керченском проливе - В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели бедствие танкер с мазутом "Волгонефть-212" и танкер "Волгонефть-239". В результате ЧП один человек погиб. Причиной бедствия стал шторм — волны разрубили танкеры пополам. Подробнее — в материале "Известий". - Иностранные игры - В зоне СВО ликвидированы уже 6,5 тысяч наёмников - Около 6,5 тыс. наёмников ликвидированы в зоне СВО. В общей сложности на Украину отправились боевики из 110 стран — больше всего из Польши, США и Грузии. - "Наша торговля развивается очень быстро" - Посол королевства в Москве Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати - о взаимных визитах лидеров государств и ситуации в Сирии - Бахрейн готов принять с визитом Владимира Путина, однако окончательное решение о дате поездки зависит от Москвы. Об этом "Известиям" заявил посол страны в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати. - "У Никарагуа нет никакого контакта с Украиной, мы всегда с Россией" - Спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега — о поддержке СВО, картах "Мир" и прямом авиасообщении - Никарагуа не поддерживает диалога с Киевом даже по гуманитарным вопросам, заявил в интервью "Известиям" спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега. - Правящее решение - Инаугурация в Грузии не обойдётся без протестов - На президентских выборах в Грузии победил единственный кандидат на эту должность — Михаил Кавелашвили. Его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция своего кандидата не предлагала, а действующий президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не собирается покидать пост. - Герой дорамы - Почему парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту - Национальное собрание Республики Корея поддержало отстранение от должности президента Юн Сок Ёля. Теперь дело передано в Конституционный суд. Высший судебный орган должен решить, пройдут ли в стране досрочные выборы или же Юн Сок Ёль вернётся к исполнению обязанностей. - ЗОЖ у горла - Россиянам продают химию под видом полезных суперфудов - чем опасны сахарозаменители, где их делают и что с их помощью производят - В России сахарозаменители и "диетические" десерты на их основе производят хлебозаводы и предприятия химпрома, выяснили "Известия" в ходе собственного расследования. Синтетические заменители смешивают и выдают за суперполезный продукт. - Лёдные испытания - Катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой - Из всех зимних развлечений на воздухе больше всего травм приносит катание с ледяных горок, сообщили "Известиям" в страховых компаниях. Именно на эту активность пришлась четверть случаев за последние три сезона, когда люди обращались за выплатами. В 2024 году уже есть первые пострадавшие и даже погибшие. - Семейных - подряд - Софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать - Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей. Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме "Россия зовёт!", рассказали источники "Известий", знакомые с ходом подготовки нового механизма, и подтвердили представители отрасли.

