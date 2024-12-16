https://1prime.ru/20241216/dajdzhest-853597802.html
Дайджест российских СМИ - 14 декабря
Дайджест российских СМИ - 14 декабря - 16.12.2024, ПРАЙМ
Дайджест российских СМИ - 14 декабря
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T06:01+0300
2024-12-16T06:01+0300
2024-12-16T06:01+0300
рф
грузия
москва
юн сок ёль
владимир путин
башар асад
единая россия
ведомости
конституционный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853597802.jpg?1734318102
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- Место под сирийским солнцем - Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада - Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) дал программное интервью арабским телеканалам, назвав приоритеты нового руководства страны. Его самое громкое признание касалось Москвы, предоставившей убежище экс-президенту Башару Асаду.
- Кармановы острова - На счетах российских брокеров показалось более 2 трлн рублей из разных юрисдикций - На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров обновили трехлетний максимум, превысив 2 трлн руб. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза.
- Едина Россия, а вступать некуда - Зато, как выяснилось, можно выступить на съезде партии - 14 декабря в национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной, 14 прошел 22-й съезд партии "Единая Россия". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, о чем спорили делегаты и в чем в конце концов все сошлись.
- Правительство разрешит создание цепочек компаний, принадлежащих друг другу - Внесенный правительством в Госдуму в конце минувшей недели законопроект, легализующий создание юрлиц, полностью принадлежащих другим юрлицам (компаний-"матрешек"), утратил большинство положений, против которых возражал бизнес. В частности, Белый дом отказался от идей солидарной субсидиарной ответственности их учредителей.
- Сапфир блеснет интеллектом - Поддержкой создания разработок в сфере ИИ займется специальное агентство - В начале 2025 года на базе фонда "Сколково" будет создано Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Его задачей станет консолидация усилий властей, бизнеса и науки по расширению научных знаний в сфере искусственного интеллекта и по применению этой технологии в исследованиях и разработках.
- "У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут" - Алексей Захаров о необходимости нового регулирования рынка труда - За последние два года российские компании не раз жаловались на дефицит различных специалистов. Правительство, в свою очередь, пытаясь улучшить ситуацию, инвестирует в кадровое прогнозирование и более эффективное регулирование распределения рабочей силы по отраслям.
- Единороссы сократили руководство - В партии власти прошли масштабные кадровые перестановки - Субботний съезд "Единой России" закончился кадровой сенсацией. Только что избавившийся от приставки "врио" секретарь генсовета Владимир Якушев вдвое урезал президиум генсовета и сократил число своих заместителей с шести до одного. По словам осведомленных источников "Ъ", большинство попавших под реформу партийцев еще накануне ничего об этом не знали.
- Кандидатам скостили крайний срок - Вернуться на выборы по решению суда они смогут даже после окончания регистрации - Конституционный суд обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации, — даже если они уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию.
- Рецидив социальных махинаций - Экс-главу ингушского ФСС обвинили в выплатах пострадавшим от фиктивных инцидентов - Как стало известно "Ъ", возбуждено новое уголовное дело в отношении Якуба Белхороева — одного из лидеров вирда (объединения) последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева в Ингушетии (боевое крыло вирда признано террористическим и запрещено).
- Ставка сыграла в суде - Организаторам подпольных казино назначили внушительные сроки - Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу организаторов крупнейшей в России сети подпольных казино "Панорама", действовавшей в столице в 2016–2018 годах с общим оборотом в десятки миллиардов рублей. Организатора подпольного бизнеса Антона Бажанова суд приговорил к 16 годам заключения.
- Танкеры не справились со штормом - Возле Керчи потерпели крушение два судна с нефтепродуктами - У побережья Керчи в воскресенье во время шторма потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба перевозили мазут, в результате ЧП из одного из них топливо вылилось в море. От переохлаждения и травм погиб один человек, еще более десяти оказались в больнице.
- Пять лет за Соловки - За махинации при восстановлении монастырского скита осужден реставратор - Пять лет колонии за махинации при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага получил Николай Беляков, бывший гендиректор московского ООО "Архстроймеханизация".
- Президент Грузии остался без елки - Избрание главой государства кандидата правящей партии усилило противостояние власти и оппозиции - Бывший футболист, чемпион России Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии. Он выдвиженец правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и ее почетного председателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппоненты власти уверены, что жизненный и профессиональный опыт господина Кавелашвили не соответствует должности главы государства.
- Южнокорейского президента убрали со второй попытки - Юн Сок Ёлю объявили импичмент - Депутатам южнокорейского парламента удалось со второй попытки вынести импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Это произошло благодаря переходу на сторону оппозиции 12 членов пропрезидентской партии. Впрочем, ставить точку в деле Юна еще рано: импичмент должен быть утвержден Конституционным судом, в котором сейчас нет необходимого количества судей.
- Велика Россия, а кроме угля нечего - Росту перевозки по железной дороге мешают не только квоты - При сохранении квот на приоритетные перевозки угля в 2025 году может быть не вывезено 14,3 млн тонн иных грузов, рассчитал Минтранс. Больше всего пострадают перевозки черных металлов и контейнеров. В этом году по той же причине не будет вывезено 10,4 млн тонн.
- Нефть с высоким содержанием РФ - В Сербии ждут санкций США против местной структуры "Газпром нефти" - Сербская NIS, где 56,15% принадлежат российским компаниям, уже с 1 января 2025 года может попасть под санкции США, сообщил президент страны Александр Вучич. В 2022 году основной акционер предприятия — "Газпром (MOEX: GAZP) нефть" снижала свою долю, чтобы избежать ограничительных мер, и так в капитале NIS появился "Газпром".
- Злоключения заключений - Часть аудиторских компаний оказывала услуги своим клиентам незаконно - В 2024 году примерно две трети аудиторских компаний неправомерно оказывали услуги общественно значимым организациям (ОЗО). Это крайне серьезная ситуация, поскольку такое аудиторское заключение может считаться недействительным, а сама аудиторская компания может потерять право оказывать услуги.
- Маршруты нанесли на карточки - Visa и MasterCard манят российских туристов - Ассоциация туроператоров России ожидает в наступающем году нового бума "карточного туризма" — выездов граждан РФ за границу для оформления карт международных платежных систем. Это объясняется сокращением числа российских банков, чьи карты UnionPay принимают за рубежом, а также трудностями с обменом долларов старого образца за границей.
- Заем на обочине - Автокредитам спрогнозировано падение выдачи на 10–20% в следующем году - Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20% от рекордного уровня уходящего года. При этом объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 году и предшествующие годы. На динамику сегмента оказывает влияние целый набор негативных факторов - высокие ставки, жесткое регулирование со стороны ЦБ, рост стоимости автомобилей.
- Маркетплейсам пересчитают индекс - Продавцы просят проверить условия платформ - Представители селлеров просят пересмотреть позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно правомерности использования маркетплейсами "индекса цен", рассчитываемого на основе стоимости схожих товаров на других площадках.
- Инвесторы забурились в разведку - Преемник Halliburton в России планирует расширить бизнес - Нефтесервисная компания "Бурсервис", которой перешел российский бизнес американской Halliburton, заинтересовалась сделками M&A. "Бурсервис" может пробрести "Нафта Дриллинг Компани" с производственными базами в Ханты-Мансийском автономном округе, специализирующуюся на геологоразведочном и эксплуатационном бурении.
- Дорожники прокладывают путь к прибыли - Они ищут выход из кризиса за счет господдержки - Сфера дорожного строительства столкнулась со снижением объемов работ и, как следствие, с сокращением маржинальности. Ситуацию могут изменить власти, если, например, начнут пересчитывать первоначальную цену госконтрактов при переносе сроков их финансирования и отменят сбор за утилизацию зарубежной дорожно-строительной техники, надеются компании отрасли.
- Wildberries расширится в "Авионе" - Маркетплейс снимет новые офисные площади - Из-за расширения штата после слияния с группой Russ Wildberries готовится закрыть сделку по аренде дополнительных 6,7 тыс. кв. м в бизнес-центре "Авион" у станции метро "Аэропорт". Снять офис для новой единой штаб-квартиры объединенной компании пока не удалось из-за ограниченного предложения на рынке крупных офисных блоков.
- Туристов расселяют по квартирам - Предложение краткосрочной аренды растет из-за недостатка отелей - Развитие внутреннего туризма и сдержанный ввод новых качественных гостиниц стимулируют рынок краткосрочной аренды жилья. Объем его предложения на крупных платформах за год вырос на 60%, существенно превысив темпы отельного сегмента. Апартаменты туристам часто сдают инвесторы, купившие жилье в период действия льготной ипотеки.
- На холмах Грузии лежит ее коньяк - Производители РФ налаживают импорт и разлив - Грузинский производитель алкоголя Bolero & Сompany Ltd специально для российского рынка начнет выпуск коньяка Daliani. Этот напиток будет производиться по заказу владельца бренда — Stellar Group, известной в РФ по водке Veda и бренди Old Barrel.
- Видеохостинги сочлись пиратским - В "VK Видео" рассказали об удалении противоправного контента - Администрация платформы "VK Видео" ежемесячно получает 15 тыс. обращений от правообладателей, по которым происходит до 250 тыс. удалений единиц пиратского контента. В Nuum и RuTube не раскрыли данные. Участники рынка предполагают, что большая часть запросов приходится на отечественный контент, поскольку западные правообладатели перестали сотрудничать с российскими видеохостингами.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- Корни "Орешника" - Военный ученый-практик Валерий Половинкин о рождении в ходе СВО нового оружия - О реальных возможностях комплекса "Орешник", которые на Западе еще не до конца осознали, в интервью обозревателю "Российской газеты" рассказал заслуженный деятель науки РФ Валерий Половинкин.
- Почему Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера Viber в России - Мессенджер Viber заблокирован на территории России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Эксперты отмечают, что причина в отсутствии взаимодействия между менеджментом Viber и российскими властями.
- Аэропорты предложили опаздывающим пассажирам ускоренный досмотр за деньги - Во многих крупных аэропортах сейчас действует услуга сопровождения опаздывающего пассажира. Ускорение прохождения предполетных процедур стоит от 1,5 до 15 тыс. рублей. При этом эксперты не считают эту услугу необходимой и востребованной, по их мнению, ускорить процессы в аэропортах можно другим путем.
- Как будет работать договор долевого страхования жизни? - В России с 1 января 2025 года откроется возможность заключить договор долевого страхования жизни (ДСЖ), объявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, люди смогут одновременно вкладывать свои средства в ценные бумаги, получая от них доход, и при этом застраховать свою жизнь и здоровье.
- В Грузии избрали нового президента - Шестым по счету президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили. Президент № 5 Саломе Зурабишвили заявила, что кресло не оставит и президентскую резиденцию — Дворец Орбелиани в Тбилиси — не покинет. Акции радикальная оппозиция проводит в разных грузинских городах и в разных районах Тбилиси.
- Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые задачи - В субботу в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошел XXII съезд партии "Единая Россия". Традиционно в нем приняли участие фактически все высокопоставленные представители власти страны, включая президента Владимира Путина.
- "Способны добиться больших результатов": главы правительств стран ЕАЭС оценили экономические показатели союза - В Москве прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Его участники в целом позитивно оценили интеграцию внутри объединения, которому в этом году исполнилось 10 лет, но в выступлениях глав делегаций все же проскакивало выражение "не в полной мере".
- Какие ограничения помогут россиянам снизить потребление алкоголя к 2030 году - Правительство примет меры, чтобы к 2030 году снизить потребление алкоголя россиянами. Новые ограничения могут сократить время продажи спиртного и отменить скидки на него.
- Слуцкий на съезде назвал главные задачи ЛДПР и обещал вручить Путину медаль - ЛДПР празднует 35-летие. С чем партия подошла к юбилейной дате и что предложит избирателям в дальнейшем, рассказал на съезде лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Кроме того, он анонсировал встречу с главой государства и сообщил о намерении вручить ему медаль ЛДПР.
- ВС России освободили в ДНР село Веселый Гай и поселок Пушкино - Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике сразу два населенных пункта. Веселый Гай - на кураховском и Пушкино на покровском направлениях. Кроме того, высокоточными ударами авиации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
- В Минюсте предложили разрешить нотариусам брать предоплату за сложную работу - На круглом столе, прошедшем в Совете Федерации, представитель Минюста сообщил о ходе работы над проектом нового закона о нотариате. В целом ведомство предлагает расширить полномочия нотариусов. Также обсуждается идея разрешить нотариусам в некоторых случаях брать предоплату.
- Некоторых продавцов земли освободили от налога - По Налоговому кодексу владелец квартиры, дома или участка может не платить налог на доход от их продажи, если владел проданным объектом более пяти лет. В некоторых случаях достаточно быть собственником недвижимости в течение трех лет - например, если это единственное жилье, если имущество передано по договору пожизненного содержания с иждивением и др.
- В России появился первый стандарт устойчивого лесовосстановления - Росстандарт зарегистрировал первый в стране регламент по устойчивому восстановлению лесов, в рамках которого будет запущена онлайн-карта таких проектов. Сертификацию смогут пройти только те компании, которые сами покупали посадочный материал и смогли добиться приживаемости в первый год более 75%. Цифровой реестр таких проектов будет запущен в феврале 2025 года.
- В России нет проблем с производством физраствора, заявили в Минздраве - В России нет проблем с производством физраствора, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен.
- Какие сюрпризы ждут внутреннюю политику Южной Кореи - В субботу, 14 декабря, со второй попытки парламент Республики Корея (РК) объявил президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент за введение военного положения 3-4 декабря. Дальнейшую судьбу лидера страны, а также всю ситуацию в целом теперь будет определять Конституционный суд РК, который либо окончательно отстранит Юна от власти и назначит досрочные выборы, либо вернет ему полномочия.
- В Бразилии определились с наказанием для педофилов - Нижняя палата бразильского Национального конгресса одобрила законопроект, который вводит химическую кастрацию в качестве наказания для педофилов, к которым здесь относятся в том числе потребители детской порнографии.
- На саммите ЕС в Брюсселе обсудят отправку войск на Украину - Возможность отправки европейских войск на Украину в качестве так называемой миротворческой миссии станет одной из главных тем саммита Евросоюза, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Дипломаты утверждают, что Евросоюз таким образом готовится к возвращению в Белый дом Дональда Трампа.
- Мосбиржа построила мост для перевода денег россиян с вкладов на фондовый рынок - Президент Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году 66% от ВВП страны. Ее можно выполнить, убедив россиян переложить деньги с банковских депозитов в ценные бумаги, сходятся во мнении эксперты. Ключевую роль в этом может сыграть маркетплейс "Финуслуги", который развивает Московская биржа.
- Нефтяные компании сворачивают проекты по развитию возобновляемой энергетики - Европейские нефтяные компании сворачивают или серьезно сокращают свои проекты по развитию возобновляемой и водородной энергетики. Делается это в основном под предлогом оптимизации расходов. Компании, которые еще три-четыре года назад провозглашали конец эры ископаемого топлива и убирали слово "нефть" из своих названий, сейчас делают абсолютно противоположные заявления и совсем не хотят освобождать рынок углеводородов для конкурентов.
- ДМС в компаниях становится аргументом в борьбе за персонал - Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в третьем квартале 2024 года выросли на 31,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 46,9 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ. По итогам 9 месяцев в этом году прирост составил 13%, было собрано 156,7 млрд рублей.
- Специалисты из каких стран заняли освободившиеся должности в российских компаниях - Российские компании столкнулись с оттоком высококвалифицированных специалистов (ВКС) из Европы, США, Англии и других недружественных стран после 2022 года. До сих пор острая нехватка кадров наблюдается в IT-секторе, инженерии, медицине, науке и других сферах. Специалисты из каких стран заняли освободившиеся должности, рассказали "Российской газете" эксперты.
- Более 70% китайских автомобилей приобретается в кредит - С использованием кредитных средств приобретено 73% китайских автомобилей. Таковы данные анализа финансового маркетплейса "Сравни", с которыми ознакомилась "Российская газета". Наиболее популярными брендами среди автомобилей китайского производства являются Chery, Haval, Geely, Omoda и Changan.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Консенсус-прогноз "Ведомостей": ЦБ повысит ставку до 23% - Это станет компромиссом для регулятора, считают экономисты - Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных "Ведомостями" аналитиков. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта с 21 до 23%.
- Владимир Якушев провел оптимизацию в руководстве "Единой России" - У него остался один заместитель, состав партийного президиума сокращен - На съезде "Единой России" Владимир Якушев был избран секретарем генерального совета партии (с приставкой "врио" он работал с июня), а также оптимизировал управленческую структуру партии. Во-первых, Якушев сократил с 35 до 14 человек состав президиума генерального совета (ПГС) "Единой России" – по сути, основного органа, уполномоченного принимать кадровые и иные принципиальные для партии решения.
- Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому детей мигрантов - По его словам, надо отнестись с "полной ответственностью" к детям, которые уже граждане России, но не знают языка - Есть опыт в некоторых регионах России, когда организуют в школах такие классы, где быстро подтягивают знание детьми русского языка.
- КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов после установленного срока - Действующие нормы не позволяют в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах - Кандидатам КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов даже после установленного законом срока, если право на нее доказано в суде.
- Что случилось с танкерами в Керченском проливе - Власти разбираются с последствиям ЧП, которое привело к жертвам - Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели бедствие в Керченском проливе. Причиной стал шторм со шквалистым ветром. Согласно информации МЧС России, танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, с него эвакуировано 13 моряков, один погиб.
- Власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов - Публичное обсуждение концепции запланировано на начало следующего года - Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки сейчас прорабатывают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Минэка. Сейчас у банков для ГЧП-проектов коэффициент риска составляет 100%.
- Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов - Это связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений - Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились: если за апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Это следует из данных СРО "Мир", с которыми ознакомились "Ведомости".
- Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара Асада - В Дамаске их называют партнерами, а Турция грозит уничтожить их группировки - Курдские вооруженные формирования в Сирии, входящие в проамериканскую курдско-арабскую коалицию "Сирийские демократические силы" (СДС), хотят начать переговоры с новыми властями в Дамаске, чтобы обсудить роль курдов в политическом процессе после свержения президента Башара Асада, заявил в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) командующий СДС Мазлум Абди.
- Новый премьер Франции может снова получить вотум недоверия - Судьба его кабинета зависит от правопопулистов Марин Ле Пен - Новый французский премьер центрист Франсуа Байру в первую очередь встретится с лидером правопопулистского "Национального объединения" (RN) в парламенте Марин Ле Пен, чтобы провести через него проект бюджета.
- Попытавшемуся ввести военное положение президенту Южной Кореи объявили импичмент - В отличие от добровольной отставки это позволит Юн Сок Ёлю задержаться в политике, считает эксперт - Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря объявило президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент из-за его решения 3 декабря ввести в стране военное положение. Это стало возможным со второй попытки, когда к членам оппозиционной демократической партии "Тобуро" присоединились не голосовавшие 7 декабря некоторые представители партии Юна "Сила народа".
- Аналитики ожидают роста цен на газ в Европе в 2025 году - Котировки поднимутся на фоне возможного прекращения транзита через Украину и активного отбора из хранилищ - Средняя цена на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах в 2025 г. вырастет на 12% год к году и составит 38,8 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились "Ведомости". В этом году цена на топливо составит в среднем 34,7 евро за 1 МВт ч.
- Минцифры и силовые ведомства готовят законопроект о регулировании сим-боксов - Этими технологиями активно пользуются телефонные мошенники - Минцифры совместно с ФСБ и МВД готовит пакет законопроектов, которые ограничат возможность использования сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Эти решения используются для создания колл-центров или, например, позволяют распределять звонки по добавочным номерам офисных сотрудников.
- Доля иностранных арендаторов офисов в Москве достигла нового антирекорда - Практически все сделки с владельцами бизнес-центров заключают российские компании - Иностранные игроки на сегодняшний момент занимают порядка 180 тысяч квадратных метров офисных площадей в столичных бизнес-центрах. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. Там уточняется, что на их долю приходится лишь 7% помещений, что является абсолютным минимумом за всю историю рынка.
- Производитель водки "Байкал" подал заявление о ликвидации компании - Ранее ее активы на сумму почти 7 млрд рублей были арестованы судом - Алкогольная производственная компания (АПК; выпускает водку под брендами "Байкал", "Нерпа", "Славянская") 11 декабря подала заявление о собственной ликвидации. Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились "Ведомости".
- Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 году - Самый большой потенциал они видят в растущем рынке IT и финансовой отрасли - Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 г. на 21–39% до 3025–3500 пунктов, пишут аналитики Альфа-банка в стратегии на следующий год. В базовый сценарий эксперты закладывают рост бенчмарка на 30% до 3250 пунктов. Расчеты сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- Запас на выход - Банки начали резко сокращать лимиты по кредиткам - Клиенты банков столкнулись с внезапными сокращениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, выяснили "Известия". Участники рынка идут на такие меры из-за ограничений ЦБ на долю заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.
- Поставят метку - Перевозчики предупредили о рисках задержки грузов с 27 января - Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов и росте цен на товары. Мелкая челночная торговля также может затормозиться, узнали "Известия". С 27 января будут невозможны импорт и реализация целого ряда товаров по РФ и Белоруссии без навигационных пломб, заявили в ФТС и Центре развития цифровых платформ.
- Современное искусственное - В России вырос спрос на имитированную икру - Спрос на имитированную (искусственную) красную икру за год вырос на 19%, рассказали "Известиям" аналитики "Контур.Маркета", которые проанализировали чеки в торговых точках по всей стране в октябре-ноябре в сравнении с прошлым годом.
- Хлеба и убежищ - В условиях голода в Газе живут около 8 тыс. беременных - В ООН предупреждают о демографическом кризисе в Газе. За последний год рождаемость в секторе сократилась практически на треть. Об этом "Известиям" сообщили в Фонде ООН в области народонаселения.
- Общий строй - Бойцы СВО войдут в число кандидатов от ЕР на выборах в Думу-2026 - На съезде "Единой России" принято решение начать поиск и подготовку политических лидеров из числа ветеранов специальной военной операции, заявили "Известиям" в партии. Выступивший на встрече президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР задачу воспитания и поддержки кадров, прошедших боевые действия.
- На переднем крае жизни - Как учёный-хирург спасает раненых бойцов на линии фронта - Сложнейшие операции буквально в окопах, ежедневная ракетная опасность и отсутствие красных крестов на униформе и медицинских автомобилях. На передовой противник охотится на врачей с особенным ожесточением - видимо, мстит за умение вытаскивать раненых с того света.
- Девятый шквал - Что стало причиной ЧП с танкерами в Керченском проливе - В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели бедствие танкер с мазутом "Волгонефть-212" и танкер "Волгонефть-239". В результате ЧП один человек погиб. Причиной бедствия стал шторм — волны разрубили танкеры пополам. Подробнее — в материале "Известий".
- Иностранные игры - В зоне СВО ликвидированы уже 6,5 тысяч наёмников - Около 6,5 тыс. наёмников ликвидированы в зоне СВО. В общей сложности на Украину отправились боевики из 110 стран — больше всего из Польши, США и Грузии.
- "Наша торговля развивается очень быстро" - Посол королевства в Москве Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати - о взаимных визитах лидеров государств и ситуации в Сирии - Бахрейн готов принять с визитом Владимира Путина, однако окончательное решение о дате поездки зависит от Москвы. Об этом "Известиям" заявил посол страны в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.
- "У Никарагуа нет никакого контакта с Украиной, мы всегда с Россией" - Спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега — о поддержке СВО, картах "Мир" и прямом авиасообщении - Никарагуа не поддерживает диалога с Киевом даже по гуманитарным вопросам, заявил в интервью "Известиям" спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.
- Правящее решение - Инаугурация в Грузии не обойдётся без протестов - На президентских выборах в Грузии победил единственный кандидат на эту должность — Михаил Кавелашвили. Его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция своего кандидата не предлагала, а действующий президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не собирается покидать пост.
- Герой дорамы - Почему парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту - Национальное собрание Республики Корея поддержало отстранение от должности президента Юн Сок Ёля. Теперь дело передано в Конституционный суд. Высший судебный орган должен решить, пройдут ли в стране досрочные выборы или же Юн Сок Ёль вернётся к исполнению обязанностей.
- ЗОЖ у горла - Россиянам продают химию под видом полезных суперфудов - чем опасны сахарозаменители, где их делают и что с их помощью производят - В России сахарозаменители и "диетические" десерты на их основе производят хлебозаводы и предприятия химпрома, выяснили "Известия" в ходе собственного расследования. Синтетические заменители смешивают и выдают за суперполезный продукт.
- Лёдные испытания - Катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой - Из всех зимних развлечений на воздухе больше всего травм приносит катание с ледяных горок, сообщили "Известиям" в страховых компаниях. Именно на эту активность пришлась четверть случаев за последние три сезона, когда люди обращались за выплатами. В 2024 году уже есть первые пострадавшие и даже погибшие.
- Семейных - подряд - Софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать - Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей. Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме "Россия зовёт!", рассказали источники "Известий", знакомые с ходом подготовки нового механизма, и подтвердили представители отрасли.
рф
грузия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, грузия, москва, юн сок ёль, владимир путин, башар асад, единая россия, ведомости, конституционный суд
РФ, ГРУЗИЯ, МОСКВА, Юн Сок Ёль, Владимир Путин, Башар Асад, Единая Россия, Ведомости, Конституционный суд
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
- Место под сирийским солнцем - Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада - Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) дал программное интервью арабским телеканалам, назвав приоритеты нового руководства страны. Его самое громкое признание касалось Москвы, предоставившей убежище экс-президенту Башару Асаду.
- Кармановы острова - На счетах российских брокеров показалось более 2 трлн рублей из разных юрисдикций - На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров обновили трехлетний максимум, превысив 2 трлн руб. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза.
- Едина Россия, а вступать некуда - Зато, как выяснилось, можно выступить на съезде партии - 14 декабря в национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной, 14 прошел 22-й съезд партии "Единая Россия". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, о чем спорили делегаты и в чем в конце концов все сошлись.
- Правительство разрешит создание цепочек компаний, принадлежащих друг другу - Внесенный правительством в Госдуму в конце минувшей недели законопроект, легализующий создание юрлиц, полностью принадлежащих другим юрлицам (компаний-"матрешек"), утратил большинство положений, против которых возражал бизнес. В частности, Белый дом отказался от идей солидарной субсидиарной ответственности их учредителей.
- Сапфир блеснет интеллектом - Поддержкой создания разработок в сфере ИИ займется специальное агентство - В начале 2025 года на базе фонда "Сколково" будет создано Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Его задачей станет консолидация усилий властей, бизнеса и науки по расширению научных знаний в сфере искусственного интеллекта и по применению этой технологии в исследованиях и разработках.
- "У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут" - Алексей Захаров о необходимости нового регулирования рынка труда - За последние два года российские компании не раз жаловались на дефицит различных специалистов. Правительство, в свою очередь, пытаясь улучшить ситуацию, инвестирует в кадровое прогнозирование и более эффективное регулирование распределения рабочей силы по отраслям.
- Единороссы сократили руководство - В партии власти прошли масштабные кадровые перестановки - Субботний съезд "Единой России" закончился кадровой сенсацией. Только что избавившийся от приставки "врио" секретарь генсовета Владимир Якушев вдвое урезал президиум генсовета и сократил число своих заместителей с шести до одного. По словам осведомленных источников "Ъ", большинство попавших под реформу партийцев еще накануне ничего об этом не знали.
- Кандидатам скостили крайний срок - Вернуться на выборы по решению суда они смогут даже после окончания регистрации - Конституционный суд обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации, — даже если они уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию.
- Рецидив социальных махинаций - Экс-главу ингушского ФСС обвинили в выплатах пострадавшим от фиктивных инцидентов - Как стало известно "Ъ", возбуждено новое уголовное дело в отношении Якуба Белхороева — одного из лидеров вирда (объединения) последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева в Ингушетии (боевое крыло вирда признано террористическим и запрещено).
- Ставка сыграла в суде - Организаторам подпольных казино назначили внушительные сроки - Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу организаторов крупнейшей в России сети подпольных казино "Панорама", действовавшей в столице в 2016–2018 годах с общим оборотом в десятки миллиардов рублей. Организатора подпольного бизнеса Антона Бажанова суд приговорил к 16 годам заключения.
- Танкеры не справились со штормом - Возле Керчи потерпели крушение два судна с нефтепродуктами - У побережья Керчи в воскресенье во время шторма потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба перевозили мазут, в результате ЧП из одного из них топливо вылилось в море. От переохлаждения и травм погиб один человек, еще более десяти оказались в больнице.
- Пять лет за Соловки - За махинации при восстановлении монастырского скита осужден реставратор - Пять лет колонии за махинации при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага получил Николай Беляков, бывший гендиректор московского ООО "Архстроймеханизация".
- Президент Грузии остался без елки - Избрание главой государства кандидата правящей партии усилило противостояние власти и оппозиции - Бывший футболист, чемпион России Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии. Он выдвиженец правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и ее почетного председателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппоненты власти уверены, что жизненный и профессиональный опыт господина Кавелашвили не соответствует должности главы государства.
- Южнокорейского президента убрали со второй попытки - Юн Сок Ёлю объявили импичмент - Депутатам южнокорейского парламента удалось со второй попытки вынести импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Это произошло благодаря переходу на сторону оппозиции 12 членов пропрезидентской партии. Впрочем, ставить точку в деле Юна еще рано: импичмент должен быть утвержден Конституционным судом, в котором сейчас нет необходимого количества судей.
- Велика Россия, а кроме угля нечего - Росту перевозки по железной дороге мешают не только квоты - При сохранении квот на приоритетные перевозки угля в 2025 году может быть не вывезено 14,3 млн тонн иных грузов, рассчитал Минтранс. Больше всего пострадают перевозки черных металлов и контейнеров. В этом году по той же причине не будет вывезено 10,4 млн тонн.
- Нефть с высоким содержанием РФ - В Сербии ждут санкций США против местной структуры "Газпром нефти" - Сербская NIS, где 56,15% принадлежат российским компаниям, уже с 1 января 2025 года может попасть под санкции США, сообщил президент страны Александр Вучич. В 2022 году основной акционер предприятия — "Газпром (MOEX: GAZP) нефть" снижала свою долю, чтобы избежать ограничительных мер, и так в капитале NIS появился "Газпром".
- Злоключения заключений - Часть аудиторских компаний оказывала услуги своим клиентам незаконно - В 2024 году примерно две трети аудиторских компаний неправомерно оказывали услуги общественно значимым организациям (ОЗО). Это крайне серьезная ситуация, поскольку такое аудиторское заключение может считаться недействительным, а сама аудиторская компания может потерять право оказывать услуги.
- Маршруты нанесли на карточки - Visa и MasterCard манят российских туристов - Ассоциация туроператоров России ожидает в наступающем году нового бума "карточного туризма" — выездов граждан РФ за границу для оформления карт международных платежных систем. Это объясняется сокращением числа российских банков, чьи карты UnionPay принимают за рубежом, а также трудностями с обменом долларов старого образца за границей.
- Заем на обочине - Автокредитам спрогнозировано падение выдачи на 10–20% в следующем году - Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20% от рекордного уровня уходящего года. При этом объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 году и предшествующие годы. На динамику сегмента оказывает влияние целый набор негативных факторов - высокие ставки, жесткое регулирование со стороны ЦБ, рост стоимости автомобилей.
- Маркетплейсам пересчитают индекс - Продавцы просят проверить условия платформ - Представители селлеров просят пересмотреть позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно правомерности использования маркетплейсами "индекса цен", рассчитываемого на основе стоимости схожих товаров на других площадках.
- Инвесторы забурились в разведку - Преемник Halliburton в России планирует расширить бизнес - Нефтесервисная компания "Бурсервис", которой перешел российский бизнес американской Halliburton, заинтересовалась сделками M&A. "Бурсервис" может пробрести "Нафта Дриллинг Компани" с производственными базами в Ханты-Мансийском автономном округе, специализирующуюся на геологоразведочном и эксплуатационном бурении.
- Дорожники прокладывают путь к прибыли - Они ищут выход из кризиса за счет господдержки - Сфера дорожного строительства столкнулась со снижением объемов работ и, как следствие, с сокращением маржинальности. Ситуацию могут изменить власти, если, например, начнут пересчитывать первоначальную цену госконтрактов при переносе сроков их финансирования и отменят сбор за утилизацию зарубежной дорожно-строительной техники, надеются компании отрасли.
- Wildberries расширится в "Авионе" - Маркетплейс снимет новые офисные площади - Из-за расширения штата после слияния с группой Russ Wildberries готовится закрыть сделку по аренде дополнительных 6,7 тыс. кв. м в бизнес-центре "Авион" у станции метро "Аэропорт". Снять офис для новой единой штаб-квартиры объединенной компании пока не удалось из-за ограниченного предложения на рынке крупных офисных блоков.
- Туристов расселяют по квартирам - Предложение краткосрочной аренды растет из-за недостатка отелей - Развитие внутреннего туризма и сдержанный ввод новых качественных гостиниц стимулируют рынок краткосрочной аренды жилья. Объем его предложения на крупных платформах за год вырос на 60%, существенно превысив темпы отельного сегмента. Апартаменты туристам часто сдают инвесторы, купившие жилье в период действия льготной ипотеки.
- На холмах Грузии лежит ее коньяк - Производители РФ налаживают импорт и разлив - Грузинский производитель алкоголя Bolero & Сompany Ltd специально для российского рынка начнет выпуск коньяка Daliani. Этот напиток будет производиться по заказу владельца бренда — Stellar Group, известной в РФ по водке Veda и бренди Old Barrel.
- Видеохостинги сочлись пиратским - В "VK Видео" рассказали об удалении противоправного контента - Администрация платформы "VK Видео" ежемесячно получает 15 тыс. обращений от правообладателей, по которым происходит до 250 тыс. удалений единиц пиратского контента. В Nuum и RuTube не раскрыли данные. Участники рынка предполагают, что большая часть запросов приходится на отечественный контент, поскольку западные правообладатели перестали сотрудничать с российскими видеохостингами.
- Корни "Орешника" - Военный ученый-практик Валерий Половинкин о рождении в ходе СВО нового оружия - О реальных возможностях комплекса "Орешник", которые на Западе еще не до конца осознали, в интервью обозревателю "Российской газеты" рассказал заслуженный деятель науки РФ Валерий Половинкин.
- Почему Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера Viber в России - Мессенджер Viber заблокирован на территории России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Эксперты отмечают, что причина в отсутствии взаимодействия между менеджментом Viber и российскими властями.
- Аэропорты предложили опаздывающим пассажирам ускоренный досмотр за деньги - Во многих крупных аэропортах сейчас действует услуга сопровождения опаздывающего пассажира. Ускорение прохождения предполетных процедур стоит от 1,5 до 15 тыс. рублей. При этом эксперты не считают эту услугу необходимой и востребованной, по их мнению, ускорить процессы в аэропортах можно другим путем.
- Как будет работать договор долевого страхования жизни? - В России с 1 января 2025 года откроется возможность заключить договор долевого страхования жизни (ДСЖ), объявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, люди смогут одновременно вкладывать свои средства в ценные бумаги, получая от них доход, и при этом застраховать свою жизнь и здоровье.
- В Грузии избрали нового президента - Шестым по счету президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили. Президент № 5 Саломе Зурабишвили заявила, что кресло не оставит и президентскую резиденцию — Дворец Орбелиани в Тбилиси — не покинет. Акции радикальная оппозиция проводит в разных грузинских городах и в разных районах Тбилиси.
- Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" новые задачи - В субботу в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошел XXII съезд партии "Единая Россия". Традиционно в нем приняли участие фактически все высокопоставленные представители власти страны, включая президента Владимира Путина.
- "Способны добиться больших результатов": главы правительств стран ЕАЭС оценили экономические показатели союза - В Москве прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Его участники в целом позитивно оценили интеграцию внутри объединения, которому в этом году исполнилось 10 лет, но в выступлениях глав делегаций все же проскакивало выражение "не в полной мере".
- Какие ограничения помогут россиянам снизить потребление алкоголя к 2030 году - Правительство примет меры, чтобы к 2030 году снизить потребление алкоголя россиянами. Новые ограничения могут сократить время продажи спиртного и отменить скидки на него.
- Слуцкий на съезде назвал главные задачи ЛДПР и обещал вручить Путину медаль - ЛДПР празднует 35-летие. С чем партия подошла к юбилейной дате и что предложит избирателям в дальнейшем, рассказал на съезде лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Кроме того, он анонсировал встречу с главой государства и сообщил о намерении вручить ему медаль ЛДПР.
- ВС России освободили в ДНР село Веселый Гай и поселок Пушкино - Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике сразу два населенных пункта. Веселый Гай - на кураховском и Пушкино на покровском направлениях. Кроме того, высокоточными ударами авиации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
- В Минюсте предложили разрешить нотариусам брать предоплату за сложную работу - На круглом столе, прошедшем в Совете Федерации, представитель Минюста сообщил о ходе работы над проектом нового закона о нотариате. В целом ведомство предлагает расширить полномочия нотариусов. Также обсуждается идея разрешить нотариусам в некоторых случаях брать предоплату.
- Некоторых продавцов земли освободили от налога - По Налоговому кодексу владелец квартиры, дома или участка может не платить налог на доход от их продажи, если владел проданным объектом более пяти лет. В некоторых случаях достаточно быть собственником недвижимости в течение трех лет - например, если это единственное жилье, если имущество передано по договору пожизненного содержания с иждивением и др.
- В России появился первый стандарт устойчивого лесовосстановления - Росстандарт зарегистрировал первый в стране регламент по устойчивому восстановлению лесов, в рамках которого будет запущена онлайн-карта таких проектов. Сертификацию смогут пройти только те компании, которые сами покупали посадочный материал и смогли добиться приживаемости в первый год более 75%. Цифровой реестр таких проектов будет запущен в феврале 2025 года.
- В России нет проблем с производством физраствора, заявили в Минздраве - В России нет проблем с производством физраствора, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен.
- Какие сюрпризы ждут внутреннюю политику Южной Кореи - В субботу, 14 декабря, со второй попытки парламент Республики Корея (РК) объявил президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент за введение военного положения 3-4 декабря. Дальнейшую судьбу лидера страны, а также всю ситуацию в целом теперь будет определять Конституционный суд РК, который либо окончательно отстранит Юна от власти и назначит досрочные выборы, либо вернет ему полномочия.
- В Бразилии определились с наказанием для педофилов - Нижняя палата бразильского Национального конгресса одобрила законопроект, который вводит химическую кастрацию в качестве наказания для педофилов, к которым здесь относятся в том числе потребители детской порнографии.
- На саммите ЕС в Брюсселе обсудят отправку войск на Украину - Возможность отправки европейских войск на Украину в качестве так называемой миротворческой миссии станет одной из главных тем саммита Евросоюза, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Дипломаты утверждают, что Евросоюз таким образом готовится к возвращению в Белый дом Дональда Трампа.
- Мосбиржа построила мост для перевода денег россиян с вкладов на фондовый рынок - Президент Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году 66% от ВВП страны. Ее можно выполнить, убедив россиян переложить деньги с банковских депозитов в ценные бумаги, сходятся во мнении эксперты. Ключевую роль в этом может сыграть маркетплейс "Финуслуги", который развивает Московская биржа.
- Нефтяные компании сворачивают проекты по развитию возобновляемой энергетики - Европейские нефтяные компании сворачивают или серьезно сокращают свои проекты по развитию возобновляемой и водородной энергетики. Делается это в основном под предлогом оптимизации расходов. Компании, которые еще три-четыре года назад провозглашали конец эры ископаемого топлива и убирали слово "нефть" из своих названий, сейчас делают абсолютно противоположные заявления и совсем не хотят освобождать рынок углеводородов для конкурентов.
- ДМС в компаниях становится аргументом в борьбе за персонал - Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в третьем квартале 2024 года выросли на 31,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 46,9 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ. По итогам 9 месяцев в этом году прирост составил 13%, было собрано 156,7 млрд рублей.
- Специалисты из каких стран заняли освободившиеся должности в российских компаниях - Российские компании столкнулись с оттоком высококвалифицированных специалистов (ВКС) из Европы, США, Англии и других недружественных стран после 2022 года. До сих пор острая нехватка кадров наблюдается в IT-секторе, инженерии, медицине, науке и других сферах. Специалисты из каких стран заняли освободившиеся должности, рассказали "Российской газете" эксперты.
- Более 70% китайских автомобилей приобретается в кредит - С использованием кредитных средств приобретено 73% китайских автомобилей. Таковы данные анализа финансового маркетплейса "Сравни", с которыми ознакомилась "Российская газета". Наиболее популярными брендами среди автомобилей китайского производства являются Chery, Haval, Geely, Omoda и Changan.
- Консенсус-прогноз "Ведомостей": ЦБ повысит ставку до 23% - Это станет компромиссом для регулятора, считают экономисты - Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных "Ведомостями" аналитиков. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта с 21 до 23%.
- Владимир Якушев провел оптимизацию в руководстве "Единой России" - У него остался один заместитель, состав партийного президиума сокращен - На съезде "Единой России" Владимир Якушев был избран секретарем генерального совета партии (с приставкой "врио" он работал с июня), а также оптимизировал управленческую структуру партии. Во-первых, Якушев сократил с 35 до 14 человек состав президиума генерального совета (ПГС) "Единой России" – по сути, основного органа, уполномоченного принимать кадровые и иные принципиальные для партии решения.
- Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому детей мигрантов - По его словам, надо отнестись с "полной ответственностью" к детям, которые уже граждане России, но не знают языка - Есть опыт в некоторых регионах России, когда организуют в школах такие классы, где быстро подтягивают знание детьми русского языка.
- КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов после установленного срока - Действующие нормы не позволяют в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах - Кандидатам КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов даже после установленного законом срока, если право на нее доказано в суде.
- Что случилось с танкерами в Керченском проливе - Власти разбираются с последствиям ЧП, которое привело к жертвам - Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели бедствие в Керченском проливе. Причиной стал шторм со шквалистым ветром. Согласно информации МЧС России, танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, с него эвакуировано 13 моряков, один погиб.
- Власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов - Публичное обсуждение концепции запланировано на начало следующего года - Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки сейчас прорабатывают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Минэка. Сейчас у банков для ГЧП-проектов коэффициент риска составляет 100%.
- Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов - Это связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений - Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились: если за апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Это следует из данных СРО "Мир", с которыми ознакомились "Ведомости".
- Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара Асада - В Дамаске их называют партнерами, а Турция грозит уничтожить их группировки - Курдские вооруженные формирования в Сирии, входящие в проамериканскую курдско-арабскую коалицию "Сирийские демократические силы" (СДС), хотят начать переговоры с новыми властями в Дамаске, чтобы обсудить роль курдов в политическом процессе после свержения президента Башара Асада, заявил в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) командующий СДС Мазлум Абди.
- Новый премьер Франции может снова получить вотум недоверия - Судьба его кабинета зависит от правопопулистов Марин Ле Пен - Новый французский премьер центрист Франсуа Байру в первую очередь встретится с лидером правопопулистского "Национального объединения" (RN) в парламенте Марин Ле Пен, чтобы провести через него проект бюджета.
- Попытавшемуся ввести военное положение президенту Южной Кореи объявили импичмент - В отличие от добровольной отставки это позволит Юн Сок Ёлю задержаться в политике, считает эксперт - Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря объявило президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент из-за его решения 3 декабря ввести в стране военное положение. Это стало возможным со второй попытки, когда к членам оппозиционной демократической партии "Тобуро" присоединились не голосовавшие 7 декабря некоторые представители партии Юна "Сила народа".
- Аналитики ожидают роста цен на газ в Европе в 2025 году - Котировки поднимутся на фоне возможного прекращения транзита через Украину и активного отбора из хранилищ - Средняя цена на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах в 2025 г. вырастет на 12% год к году и составит 38,8 евро за 1 МВт ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились "Ведомости". В этом году цена на топливо составит в среднем 34,7 евро за 1 МВт ч.
- Минцифры и силовые ведомства готовят законопроект о регулировании сим-боксов - Этими технологиями активно пользуются телефонные мошенники - Минцифры совместно с ФСБ и МВД готовит пакет законопроектов, которые ограничат возможность использования сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Эти решения используются для создания колл-центров или, например, позволяют распределять звонки по добавочным номерам офисных сотрудников.
- Доля иностранных арендаторов офисов в Москве достигла нового антирекорда - Практически все сделки с владельцами бизнес-центров заключают российские компании - Иностранные игроки на сегодняшний момент занимают порядка 180 тысяч квадратных метров офисных площадей в столичных бизнес-центрах. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. Там уточняется, что на их долю приходится лишь 7% помещений, что является абсолютным минимумом за всю историю рынка.
- Производитель водки "Байкал" подал заявление о ликвидации компании - Ранее ее активы на сумму почти 7 млрд рублей были арестованы судом - Алкогольная производственная компания (АПК; выпускает водку под брендами "Байкал", "Нерпа", "Славянская") 11 декабря подала заявление о собственной ликвидации. Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились "Ведомости".
- Аналитики Альфа-банка назвали фаворитов в акциях в 2025 году - Самый большой потенциал они видят в растущем рынке IT и финансовой отрасли - Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 г. на 21–39% до 3025–3500 пунктов, пишут аналитики Альфа-банка в стратегии на следующий год. В базовый сценарий эксперты закладывают рост бенчмарка на 30% до 3250 пунктов. Расчеты сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря.
- Запас на выход - Банки начали резко сокращать лимиты по кредиткам - Клиенты банков столкнулись с внезапными сокращениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, выяснили "Известия". Участники рынка идут на такие меры из-за ограничений ЦБ на долю заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.
- Поставят метку - Перевозчики предупредили о рисках задержки грузов с 27 января - Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов и росте цен на товары. Мелкая челночная торговля также может затормозиться, узнали "Известия". С 27 января будут невозможны импорт и реализация целого ряда товаров по РФ и Белоруссии без навигационных пломб, заявили в ФТС и Центре развития цифровых платформ.
- Современное искусственное - В России вырос спрос на имитированную икру - Спрос на имитированную (искусственную) красную икру за год вырос на 19%, рассказали "Известиям" аналитики "Контур.Маркета", которые проанализировали чеки в торговых точках по всей стране в октябре-ноябре в сравнении с прошлым годом.
- Хлеба и убежищ - В условиях голода в Газе живут около 8 тыс. беременных - В ООН предупреждают о демографическом кризисе в Газе. За последний год рождаемость в секторе сократилась практически на треть. Об этом "Известиям" сообщили в Фонде ООН в области народонаселения.
- Общий строй - Бойцы СВО войдут в число кандидатов от ЕР на выборах в Думу-2026 - На съезде "Единой России" принято решение начать поиск и подготовку политических лидеров из числа ветеранов специальной военной операции, заявили "Известиям" в партии. Выступивший на встрече президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР задачу воспитания и поддержки кадров, прошедших боевые действия.
- На переднем крае жизни - Как учёный-хирург спасает раненых бойцов на линии фронта - Сложнейшие операции буквально в окопах, ежедневная ракетная опасность и отсутствие красных крестов на униформе и медицинских автомобилях. На передовой противник охотится на врачей с особенным ожесточением - видимо, мстит за умение вытаскивать раненых с того света.
- Девятый шквал - Что стало причиной ЧП с танкерами в Керченском проливе - В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели бедствие танкер с мазутом "Волгонефть-212" и танкер "Волгонефть-239". В результате ЧП один человек погиб. Причиной бедствия стал шторм — волны разрубили танкеры пополам. Подробнее — в материале "Известий".
- Иностранные игры - В зоне СВО ликвидированы уже 6,5 тысяч наёмников - Около 6,5 тыс. наёмников ликвидированы в зоне СВО. В общей сложности на Украину отправились боевики из 110 стран — больше всего из Польши, США и Грузии.
- "Наша торговля развивается очень быстро" - Посол королевства в Москве Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати - о взаимных визитах лидеров государств и ситуации в Сирии - Бахрейн готов принять с визитом Владимира Путина, однако окончательное решение о дате поездки зависит от Москвы. Об этом "Известиям" заявил посол страны в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.
- "У Никарагуа нет никакого контакта с Украиной, мы всегда с Россией" - Спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега — о поддержке СВО, картах "Мир" и прямом авиасообщении - Никарагуа не поддерживает диалога с Киевом даже по гуманитарным вопросам, заявил в интервью "Известиям" спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.
- Правящее решение - Инаугурация в Грузии не обойдётся без протестов - На президентских выборах в Грузии победил единственный кандидат на эту должность — Михаил Кавелашвили. Его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция своего кандидата не предлагала, а действующий президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не собирается покидать пост.
- Герой дорамы - Почему парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту - Национальное собрание Республики Корея поддержало отстранение от должности президента Юн Сок Ёля. Теперь дело передано в Конституционный суд. Высший судебный орган должен решить, пройдут ли в стране досрочные выборы или же Юн Сок Ёль вернётся к исполнению обязанностей.
- ЗОЖ у горла - Россиянам продают химию под видом полезных суперфудов - чем опасны сахарозаменители, где их делают и что с их помощью производят - В России сахарозаменители и "диетические" десерты на их основе производят хлебозаводы и предприятия химпрома, выяснили "Известия" в ходе собственного расследования. Синтетические заменители смешивают и выдают за суперполезный продукт.
- Лёдные испытания - Катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой - Из всех зимних развлечений на воздухе больше всего травм приносит катание с ледяных горок, сообщили "Известиям" в страховых компаниях. Именно на эту активность пришлась четверть случаев за последние три сезона, когда люди обращались за выплатами. В 2024 году уже есть первые пострадавшие и даже погибшие.
- Семейных - подряд - Софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать - Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей. Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме "Россия зовёт!", рассказали источники "Известий", знакомые с ходом подготовки нового механизма, и подтвердили представители отрасли.