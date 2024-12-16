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Раскрыты сроки начала продаж кроссоверов SsangYong Korando в России

Раскрыты сроки начала продаж кроссоверов SsangYong Korando в России - 16.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыты сроки начала продаж кроссоверов SsangYong Korando в России

Российские продажи автомобилей KGM Korando начнутся в первом квартале 2025 года, сообщает дистрибьютор "РЭКС Моторс". | 16.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские продажи автомобилей KGM Korando начнутся в первом квартале 2025 года, сообщает дистрибьютор "РЭКС Моторс". Ранее эти автомобили продавались под брендом SsangYong. KGM Korando будет доступен в трех комплектациях и предложит версии как с передним, так и с полным приводом.Кроссовер будет оснащен единственным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 163 лошадиных сил (280 Нм), который будет работать в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Гарантия на автомобиль составит пять лет с ограничением по пробегу в 100 тысяч километров. Во второй половине 2025 года планируется локализовать сборку KGM в России.Также стало известно, что в России начался прием заказов на кроссовер MG RX5. Этот автомобиль с передним приводом оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 171 лошадиных сил при 5600 оборотов в минуту и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Длина кроссовера составляет 4571 мм, а колесная база — 2708 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 секунды.

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россия, авторынок рф