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Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года
Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года - 16.12.2024, ПРАЙМ
Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщил РИА Новости | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:59+0300
2024-12-16T13:59+0300
2024-12-16T13:59+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к комиссии. "Поддержали", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. В законопроекте Минируда отмечалось, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей.
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россия, правительство
Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года
Правительство одобрило продление программы маткапитала до 2030 года
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к комиссии.
"Поддержали", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. В законопроекте Минируда отмечалось, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей.
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