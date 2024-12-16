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Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года

Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года - 16.12.2024, ПРАЙМ

Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщил РИА Новости | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T13:59+0300

2024-12-16T13:59+0300

2024-12-16T13:59+0300

россия

правительство

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к комиссии. "Поддержали", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. В законопроекте Минируда отмечалось, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей.

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россия, правительство