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Нидерланды отказались отправлять солдат на Украину - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды отказались отправлять солдат на Украину
Нидерланды отказались отправлять солдат на Украину - 16.12.2024, ПРАЙМ
Нидерланды отказались отправлять солдат на Украину
Нидерланды не планируют воевать на Украине и не хотят прямой конфронтации между НАТО и Россией. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T12:34+0300
2024-12-16T12:34+0300
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ГААГА, 16 дек - ПРАЙМ. Нидерланды не планируют воевать на Украине и не хотят прямой конфронтации между НАТО и Россией. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать в Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заявил Брекелманс в интервью газете Trouw. Комментируя идеи возможной миротворческой миссии стран Евросоюза на Украине, он отметил, что речь может идти лишь о поддержке мира. Однако пока рано предполагать, как именно это будет выглядеть, добавил он.
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нидерланды, нато, украина, ес, общество
НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, УКРАИНА, ЕС, Общество
12:34 16.12.2024
 
Нидерланды отказались отправлять солдат на Украину

Министр обороны Нидерландов: страна не намерена отправлять военных на Украину

© Фото : Public domain/DennisM2Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© Фото : Public domain/DennisM2
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ГААГА, 16 дек - ПРАЙМ. Нидерланды не планируют воевать на Украине и не хотят прямой конфронтации между НАТО и Россией. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать в Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заявил Брекелманс в интервью газете Trouw.
Комментируя идеи возможной миротворческой миссии стран Евросоюза на Украине, он отметил, что речь может идти лишь о поддержке мира. Однако пока рано предполагать, как именно это будет выглядеть, добавил он.
 
НИДЕРЛАНДЫНАТОУКРАИНАЕСОбщество
 
 
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