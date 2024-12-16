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2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, заявил Путин

2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, заявил Путин - 16.12.2024, ПРАЙМ

2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей специальной военной операции. | 16.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-16T13:41+0300

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общество

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей специальной военной операции. "Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, российские войска прочно владеют стратегической инициативой по линии боевого соприкосновения. В течение года Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО.

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Путин на коллегии Минобороны объявил минуту молчания в память о павших бойцах в зоне СВО "Наш долг - помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ" Путин в начале выступления на коллегии Минобороны объявил минуту молчания в память о павших. 2024-12-16T13:41+0300 true PT0M49S

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