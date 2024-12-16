https://1prime.ru/20241216/putin-853605708.html

Путин призвал наладить серийное производство вооружений

Путин призвал наладить серийное производство вооружений - 16.12.2024, ПРАЙМ

Путин призвал наладить серийное производство вооружений

Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T13:54+0300

2024-12-16T13:54+0300

2024-12-16T13:54+0300

россия

промышленность

владимир путин

москва

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами. Доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. В военную сферу необходимо внедрять передовые технологии ускоренными темпами. Следует наращивать военно-техническое сотрудничество с союзниками, увеличивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов, призвал Путин."Необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровне управления", - сказал он.Время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК. При этом Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заверил глава государства.

https://1prime.ru/20241216/putin-853605522.html

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россия, промышленность, владимир путин, москва