https://1prime.ru/20241216/putin-853605708.html
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Путин призвал наладить серийное производство вооружений - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:54+0300
2024-12-16T13:54+0300
2024-12-16T13:54+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами. Доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. В военную сферу необходимо внедрять передовые технологии ускоренными темпами. Следует наращивать военно-техническое сотрудничество с союзниками, увеличивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов, призвал Путин."Необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровне управления", - сказал он.Время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК. При этом Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заверил глава государства.
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россия, промышленность, владимир путин, москва
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин, МОСКВА
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Путин призвал решить все вопросы серийного производства вооружений
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами. Доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. В военную сферу необходимо внедрять передовые технологии ускоренными темпами. Следует наращивать военно-техническое сотрудничество с союзниками, увеличивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов, призвал Путин.
"Необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровне управления", - сказал он.
Время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК.
При этом Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заверил глава государства.
2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, заявил Путин