https://1prime.ru/20241216/putin-853605844.html
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин - 16.12.2024, ПРАЙМ
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин
Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:56+0300
2024-12-16T13:56+0300
2024-12-16T13:56+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.По его словам, в то же время Запад пугает свое население мифической угрозой, которая якобы исходит от России."Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.В то же время он добавил, что Соединенные Штаты и остальные страны западного мира продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, предпринимая попытку сохранить свое доминирование.
https://1prime.ru/20241216/putin-853604356.html
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россия, украина, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин
Путин: Запад доводит Россию до красной черты, на что она не может не отвечать
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
По его словам, в то же время Запад пугает свое население мифической угрозой, которая якобы исходит от России.
"Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
В то же время он добавил, что Соединенные Штаты и остальные страны западного мира продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, предпринимая попытку сохранить свое доминирование.
Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом