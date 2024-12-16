https://1prime.ru/20241216/putin-853605844.html

Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин

Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин - 16.12.2024, ПРАЙМ

Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин

Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T13:56+0300

2024-12-16T13:56+0300

2024-12-16T13:56+0300

россия

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_0:88:3007:1779_1920x0_80_0_0_bc108a2360dd3a294a5e4c6030287e86.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.По его словам, в то же время Запад пугает свое население мифической угрозой, которая якобы исходит от России."Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.В то же время он добавил, что Соединенные Штаты и остальные страны западного мира продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, предпринимая попытку сохранить свое доминирование.

https://1prime.ru/20241216/putin-853604356.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин