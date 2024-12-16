Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241216/putin-853605844.html
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин - 16.12.2024, ПРАЙМ
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин
Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:56+0300
2024-12-16T13:56+0300
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_0:88:3007:1779_1920x0_80_0_0_bc108a2360dd3a294a5e4c6030287e86.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.По его словам, в то же время Запад пугает свое население мифической угрозой, которая якобы исходит от России."Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.В то же время он добавил, что Соединенные Штаты и остальные страны западного мира продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, предпринимая попытку сохранить свое доминирование.
https://1prime.ru/20241216/putin-853604356.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_258:0:2749:1868_1920x0_80_0_0_8e0cd873a05d6b4c83c02112dd24a8fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:56 16.12.2024
 
Россия не может не отвечать на провокации Запада, заявил Путин

Путин: Запад доводит Россию до красной черты, на что она не может не отвечать

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия не может не отвечать на то, что западные государства постоянно доводят ее до красной черты. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
По его словам, в то же время Запад пугает свое население мифической угрозой, которая якобы исходит от России.
"Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
В то же время он добавил, что Соединенные Штаты и остальные страны западного мира продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, предпринимая попытку сохранить свое доминирование.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин проведет в Кремле традиционную встречу с российским бизнесом
12:28
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала