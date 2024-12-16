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Все неплохо в середине декабря, у биткоина лучше всех

Все неплохо в середине декабря, у биткоина лучше всех - 16.12.2024, ПРАЙМ

Все неплохо в середине декабря, у биткоина лучше всех

В пятницу, 13 декабря, по итогам дня торги по рублю завершились в небольшом минусе против евро и юаня. К доллару цена не изменилась. Пара доллар/рубль закрылся... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T08:24+0300

2024-12-16T08:24+0300

2024-12-16T08:24+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биткоин

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 13 декабря, по итогам дня торги по рублю завершились в небольшом минусе против евро и юаня. К доллару цена не изменилась. Пара доллар/рубль закрылся на уровне 103,46 рубля. Пара евро/рубль повысилась на 0,12%, до 108,39 рубля, юань/рубль - на 0,43%, до 13,86 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 16 декабря: доллар - 103,4305 рубля, а евро - 109,0126 рубля. Торги по рублю проходили относительно спокойно без резких колебаний. Курс доллара крутился вокруг уровня 103,45 рубля. Волатильность на рынке снизилась после недавнего ослабления, которое было вызвано санкциями против финансового сектора. Компании находят новые варианты для международных расчетов, поэтому рубль до конца года не должен сильно отклониться от уровня 103 рубля. Баррель Brent подорожал на 1,47%, до 74,49 доллара. Вероятно, рост нефтяных котировок обусловлен несколькими факторами. Во-первых, наблюдается оптимизм относительно экономики Китая. Во-вторых, существуют опасения по поводу возможных перебоев в поставках из-за потенциального ужесточения санкций против Ирана и России. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2025 году страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат предложение нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, при этом спрос вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, текущая ситуация на валютном и нефтяном рынках характеризуется динамичностью и чувствительностью к геополитическим и экономическим факторам. В понедельник, 16 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,27 доллара. Цена с 15 октября торгуется в диапазоне 70,30 - 76,45 доллара. Пока покупатели не пройдут 76,45 доллара, цена рискует упасть ниже 70 долларов за баррель. Сдается мне, что покупатели еще боятся прихода Трампа, потому что он будет делать все, чтобы обвалить рынок нефти. Пара доллар/рубль крутится вокруг уровня 103,45 рубля. Рынок полностью зависит от спроса и предложения валюты на рынке. Дисбаланс по предложению в сторону уменьшения отклонит курс доллара вверх, а увеличения, наоборот, укрепит национальную валюту. Поддержка находится на отметке 102,50 рубля. Граждане привыкают к трехзначному курсу доллара. Три месяца нахождения в диапазоне 103-105 рублей, и рынок вновь будет готов проверить на прочность зону в районе 115 рублей. Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 2485,20 п., тогда как индекс РТС повысился на 0,20%, до 756,93 п. Скажу так, что при высоких ставках ЦБ России на дневном таймфрейме цель по индексу IMOEX находится на уровне 2260 п. (зона, от которой можно загружаться акциями на новую фазу роста). По внутридневным графикам ближайшая цель остается на уровне 2445 п. Розничные инвесторы активно продают акции, тогда как покупают российские банки, не относящиеся к СЗКО и НФО, за счет собственных средств. По данным ЦБ России, в ноябре каждая категория участников купила акций на 5,4 миллиарда рублей. Пара BTCUSDt за неделю выросла на 3,32%, до 104463, обновив исторический максимум. Несмотря на падение до 94150 долларов в начале недели, покупатели быстро отыграли все потери и вышли в плюс. В понедельник покупатели подняли курс до 106648 долларов. Считаю, что они торопятся скупать биткоин перед заседанием ФРС США. Рынок уже заложил в цены снижение ставок на 25 б.п., поэтому ключевым событием 18 декабря станет пресс-конференция Дж. Пауэлла. После его выступления можно двигаться к уровню 112000 долларов с оглядкой на макроданные по инфляции, ВВП и рынку труда. Пока Дональд Трамп с Илоном Маском пампят крипторынок, биток не должен упасть ниже 90000 долларов. На 2025 год целевая область 160-170 тысяч долларов.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биткоин