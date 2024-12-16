https://1prime.ru/20241216/rynok-aktsiy-853602462.html

Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается

Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается - 16.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается

Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T10:19+0300

2024-12-16T10:19+0300

2024-12-16T10:19+0300

россия

мосбиржа

рынок

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,59% - до 2470,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,02%, до 826,34 пункта.

https://1prime.ru/20241213/torgi-853563591.html

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россия, мосбиржа, рынок