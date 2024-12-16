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Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта
Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта - 16.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта
Совет Европейского Союза в понедельник расширил персональные санкции в отношении России, добавив в списки 54 физические лица и 30 организаций, согласно... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:15+0300
2024-12-16T13:15+0300
2024-12-16T13:15+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза в понедельник расширил персональные санкции в отношении России, добавив в списки 54 физические лица и 30 организаций, согласно заявлению, опубликованному Советом ЕС. "Совет ЕС согласовал значительный пакет персональных санкций, который включает 54 физлица и 30 организаций", — говорится в документе.Уточняется, что под санкции попадают военные, руководители энергетических компаний, "два высокопоставленных должностных лица Корейской Народной Демократической Республики", а также российские оборонные и судоходные компании, "химический завод и российская гражданская авиакомпания".В заявлении также указано, что впервые вводятся полные санкции, включая заморозку активов и ограничения на поездки, в отношении "некоторых китайских субъектов" за их сотрудничество с Россией. Полное содержание санкций будет опубликовано в официальном журнале ЕС, и только тогда меры вступят в силу.
https://1prime.ru/20241213/belorussiya-853560304.html
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта
Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив 84 фигуранта
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза в понедельник расширил персональные санкции в отношении России, добавив в списки 54 физические лица и 30 организаций, согласно заявлению, опубликованному Советом ЕС.
"Совет ЕС согласовал значительный пакет персональных санкций, который включает 54 физлица и 30 организаций", — говорится в документе.
Уточняется, что под санкции попадают военные, руководители энергетических компаний, "два высокопоставленных должностных лица Корейской Народной Демократической Республики", а также российские оборонные и судоходные компании, "химический завод и российская гражданская авиакомпания".
В заявлении также указано, что впервые вводятся полные санкции, включая заморозку активов и ограничения на поездки, в отношении "некоторых китайских субъектов" за их сотрудничество с Россией. Полное содержание санкций будет опубликовано в официальном журнале ЕС, и только тогда меры вступят в силу.
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ