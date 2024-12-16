https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853605010.html

Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта

Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта - 16.12.2024, ПРАЙМ

Евросоюз распространил персональные санкции против России на 84 фигуранта

Совет Европейского Союза в понедельник расширил персональные санкции в отношении России, добавив в списки 54 физические лица и 30 организаций, согласно... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T13:15+0300

2024-12-16T13:15+0300

2024-12-16T13:15+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза в понедельник расширил персональные санкции в отношении России, добавив в списки 54 физические лица и 30 организаций, согласно заявлению, опубликованному Советом ЕС. "Совет ЕС согласовал значительный пакет персональных санкций, который включает 54 физлица и 30 организаций", — говорится в документе.Уточняется, что под санкции попадают военные, руководители энергетических компаний, "два высокопоставленных должностных лица Корейской Народной Демократической Республики", а также российские оборонные и судоходные компании, "химический завод и российская гражданская авиакомпания".В заявлении также указано, что впервые вводятся полные санкции, включая заморозку активов и ограничения на поездки, в отношении "некоторых китайских субъектов" за их сотрудничество с Россией. Полное содержание санкций будет опубликовано в официальном журнале ЕС, и только тогда меры вступят в силу.

https://1prime.ru/20241213/belorussiya-853560304.html

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