https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853608059.html

Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России

Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России - 16.12.2024, ПРАЙМ

Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России

Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T14:54+0300

2024-12-16T14:54+0300

2024-12-16T14:54+0300

россия

ес

санкции против рф

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России. В заявлении Еврокомиссии говорится: "Новый пакет мер также продлевает действие некоторых существующих исключений, необходимых для вывода активов из России". В Совете ЕС отметили, что продление сроков не предназначено для продолжения деятельности в России. "Исключения предоставляются на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - пояснили в Совете Евросоюза.

https://1prime.ru/20241120/aktivy-852966538.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы