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Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России
Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России
Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:54+0300
2024-12-16T14:54+0300
россия
ес
санкции против рф
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России. В заявлении Еврокомиссии говорится: "Новый пакет мер также продлевает действие некоторых существующих исключений, необходимых для вывода активов из России". В Совете ЕС отметили, что продление сроков не предназначено для продолжения деятельности в России. "Исключения предоставляются на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - пояснили в Совете Евросоюза.
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россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, замороженные российские активы
14:54 16.12.2024
 
Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России

Евросоюз продлил некоторые дедлайны по выводу европейских активов из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России.
В заявлении Еврокомиссии говорится: "Новый пакет мер также продлевает действие некоторых существующих исключений, необходимых для вывода активов из России".
В Совете ЕС отметили, что продление сроков не предназначено для продолжения деятельности в России. "Исключения предоставляются на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - пояснили в Совете Евросоюза.
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