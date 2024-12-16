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Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России
Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России
Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:54+0300
2024-12-16T14:54+0300
2024-12-16T14:54+0300
россия
ес
санкции против рф
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России. В заявлении Еврокомиссии говорится: "Новый пакет мер также продлевает действие некоторых существующих исключений, необходимых для вывода активов из России". В Совете ЕС отметили, что продление сроков не предназначено для продолжения деятельности в России. "Исключения предоставляются на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - пояснили в Совете Евросоюза.
https://1prime.ru/20241120/aktivy-852966538.html
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россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, замороженные российские активы
Евросоюз продлил ряд дедлайнов по выводу европейских активов из России
Евросоюз продлил некоторые дедлайны по выводу европейских активов из России
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз в рамках нового 15-го пакета санкций против России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из России.
В заявлении Еврокомиссии говорится: "Новый пакет мер также продлевает действие некоторых существующих исключений, необходимых для вывода активов из России".
В Совете ЕС отметили, что продление сроков не предназначено для продолжения деятельности в России. "Исключения предоставляются на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - пояснили в Совете Евросоюза.
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев, заявил Силуанов