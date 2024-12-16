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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии - 16.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:39+0300
2024-12-16T15:40+0300
экономика
ес
белоруссия
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет ЕС одобрил сегодня санкции против 26 физлиц и двух организаций из Белоруссии в связи с ситуацией в стране", - указывается в документе. В заявлении отметили, что ограничения, помимо прочего, затронут белорусский логистический оператор компанию ООО "Влате Логистик", а также ООО "Рузэкспедиция". Подробный список попавших под санкции физлиц станет известен после публикации документа в официальном журнале Евросоюза. Всего под этими санкциями ЕС против Белоруссии теперь находятся 287 физлиц и 39 организаций.
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ес, белоруссия
Экономика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ
15:39 16.12.2024 (обновлено: 15:40 16.12.2024)
 
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, добавил 26 физлиц и 2 организации

© РИА Новости . Виктор Драчев | Перейти в медиабанкБелоруссия флаг
Белоруссия флаг - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Виктор Драчев
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС одобрил сегодня санкции против 26 физлиц и двух организаций из Белоруссии в связи с ситуацией в стране", - указывается в документе.
В заявлении отметили, что ограничения, помимо прочего, затронут белорусский логистический оператор компанию ООО "Влате Логистик", а также ООО "Рузэкспедиция".
Подробный список попавших под санкции физлиц станет известен после публикации документа в официальном журнале Евросоюза.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
13 декабря, 17:46
Всего под этими санкциями ЕС против Белоруссии теперь находятся 287 физлиц и 39 организаций.
 
ЭкономикаЕСБЕЛОРУССИЯ
 
 
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