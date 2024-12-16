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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии - 16.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:39+0300
2024-12-16T15:39+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет ЕС одобрил сегодня санкции против 26 физлиц и двух организаций из Белоруссии в связи с ситуацией в стране", - указывается в документе. В заявлении отметили, что ограничения, помимо прочего, затронут белорусский логистический оператор компанию ООО "Влате Логистик", а также ООО "Рузэкспедиция". Подробный список попавших под санкции физлиц станет известен после публикации документа в официальном журнале Евросоюза. Всего под этими санкциями ЕС против Белоруссии теперь находятся 287 физлиц и 39 организаций.
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ес, белоруссия
Экономика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, добавил 26 физлиц и 2 организации
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС одобрил сегодня санкции против 26 физлиц и двух организаций из Белоруссии в связи с ситуацией в стране", - указывается в документе.
В заявлении отметили, что ограничения, помимо прочего, затронут белорусский логистический оператор компанию ООО "Влате Логистик", а также ООО "Рузэкспедиция".
Подробный список попавших под санкции физлиц станет известен после публикации документа в официальном журнале Евросоюза.
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
Всего под этими санкциями ЕС против Белоруссии теперь находятся 287 физлиц и 39 организаций.