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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии - 16.12.2024, ПРАЙМ

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:39+0300

2024-12-16T15:39+0300

2024-12-16T15:40+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии в связи с внутренней ситуацией в стране, добавил 26 физлиц и 2 организации, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет ЕС одобрил сегодня санкции против 26 физлиц и двух организаций из Белоруссии в связи с ситуацией в стране", - указывается в документе. В заявлении отметили, что ограничения, помимо прочего, затронут белорусский логистический оператор компанию ООО "Влате Логистик", а также ООО "Рузэкспедиция". Подробный список попавших под санкции физлиц станет известен после публикации документа в официальном журнале Евросоюза. Всего под этими санкциями ЕС против Белоруссии теперь находятся 287 физлиц и 39 организаций.

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