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В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства - 16.12.2024, ПРАЙМ

В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

Около 100 сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen приняли участие в протестах в городе Ганновер, где должен состояться новый раунд переговоров о планах по | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:51+0300

2024-12-16T15:51+0300

2024-12-16T15:51+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Около 100 сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen приняли участие в протестах в городе Ганновер, где должен состояться новый раунд переговоров о планах по сокращению части производства, передает в понедельник агентство DPA. Очередной раунд переговоров между правлением Volkswagen и представителями крупнейшего профсоюза страны IG Metall состоится 16-17 декабря. "Около 100 сотрудников Volkswagen собрались перед отелем в городе Ганновер на севере Германии, где представители компании должны встретиться с руководством профсоюза для кризисных переговоров о планах концерна по масштабному снижению издержек", - говорится в материале. Сотрудники держали в руках плакаты с призывами сохранить рабочие места и соблюдать положения коллективных трудовых соглашений, было и предложение "сэкономить на правлении". Стороны намерены достичь соглашения до Рождества, сообщает DPA. Но пока неясно, смогут ли они это сделать, если профсоюз не пойдет на уступки. Пока он требует сохранения всех производство и отказа от сокращений персонала. Ранее уже прошли две предупредительные забастовки сотрудников предприятия, в которых в совокупности участвовали более 100 тысяч человек. По данным издания Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, простой производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время первой забастовки повлек за собой потерю прибыли в размере около 40 тысяч евро за минуту забастовки. Закрытие как минимум три завода в Германии и сокращение десятков тысяч рабочих мест Volkswagen планировал в целях экономии. Всего на 10 предприятиях в Германии работают 120 тысяч человек, сторонники жестких мер настаивают на сокращении 30 тысяч человек. По словам главы концерна Оливера Блуме, экономить приходится из-за попыток конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии.

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мировая экономика, германия, европа, volkswagen, handelsblatt