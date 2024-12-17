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В АТОР рассказали о последствиях отказа Турции от системы all inclusive
В АТОР рассказали о последствиях отказа Турции от системы all inclusive - 17.12.2024, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о последствиях отказа Турции от системы all inclusive
Если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом - отдых там... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T03:50+0300
2024-12-17T03:50+0300
2024-12-17T03:50+0300
туризм
бизнес
экономика
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом - отдых там потеряет экономический смысл, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги", - сказал Мурадян.
"Плюс если Турция станет "пионером" по запрету all inclusive, то другие страны с радостью это подхватят, и для туриндустрии страны это будет катастрофический шаг. Тогда во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл", - добавил он.
Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляет о необходимости отказа от системы "все включено". А руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что они склонны набирать больше, чем могут съесть.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык летом заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 декабря в 10.00 мск.
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ПРАЙМ
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туризм, бизнес
Туризм, Бизнес, Экономика
В АТОР рассказали о последствиях отказа Турции от системы all inclusive
АТОР: отказ Турции от системы "все включено" в отелях будет катастрофическим шагом
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом - отдых там потеряет экономический смысл, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Например, меньше ходят в рестораны, чтобы не нести дополнительных трат. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги", - сказал Мурадян.
"Плюс если Турция станет "пионером" по запрету all inclusive, то другие страны с радостью это подхватят, и для туриндустрии страны это будет катастрофический шаг. Тогда во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл", - добавил он.
Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляет о необходимости отказа от системы "все включено". А руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что они склонны набирать больше, чем могут съесть.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык летом заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 декабря в 10.00 мск.