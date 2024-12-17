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Мишустин отметил ведущую роль России в товарообороте стран СНГ

Мишустин отметил ведущую роль России в товарообороте стран СНГ - 17.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин отметил ведущую роль России в товарообороте стран СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил ведущую роль Москвы в товарообороте государств СНГ, в том числе лидерство России в товарообороте Белоруссии и... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T00:23+0300

2024-12-17T00:23+0300

2024-12-17T00:23+0300

экономика

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил ведущую роль Москвы в товарообороте государств СНГ, в том числе лидерство России в товарообороте Белоруссии и Армении. "По итогам третьего квартала наша страна занимает первое место в товарообороте Белоруссии (52,7%) и Армении (41,1%), и второе – в торговле с Казахстаном (18,7%), Узбекистаном (18%), Киргизией (23%)", - отметил Мишустин в интервью "Российской газете", говоря о показателях текущего года. Премьер-министр добавил, что Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ, обеспечивая их товарами и ресурсами, необходимыми для устойчивого развития, и, как крупнейшая экономика в регионе, является значимым рынком сбыта. Кроме того, Мишустин в интервью отметил, что страны СНГ являются для Москвы "ключевыми партнерами и ближайшими союзниками". "Общими усилиями проще противостоять вызовам, которые стоят перед нашими странами, и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик. А объединение усилий, использование сильных сторон друг друга дают новые возможности для развития", - заметил глава российского кабмина.

москва

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