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Мишустин рассказал о проработке решений в рамках СНГ - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о проработке решений в рамках СНГ
Мишустин рассказал о проработке решений в рамках СНГ - 17.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о проработке решений в рамках СНГ
Каждое решение в рамках СНГ прорабатывается с точки зрения эффекта и пользы для граждан стран содружества, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T00:26+0300
2024-12-17T00:26+0300
экономика
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бизнес
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михаил мишустин
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Каждое решение в рамках СНГ прорабатывается с точки зрения эффекта и пользы для граждан стран содружества, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "В целом инструменты, используемые для повышения уровня жизни людей – это скорее целый комплекс разноплановых мер, которые принимаются в СНГ. Каждое решение прорабатывается с той точки зрения, насколько оно полезно для граждан, какой эффект окажет. Поэтому можно сказать, что все они направлены на выполнение такой важной задачи", - заявил Мишустин в интервью "Российской газете". Он упомянул, что на прошедшем 12 декабря заседании Совета глав правительств СНГ основное внимание стороны уделили цифровой трансформации транспортного комплекса, развитию гражданского судостроения, охране подземных вод, а также культурно-гуманитарным аспектам. "Эти темы больше понятны скорее специалистам, погруженным в повестку Содружества, но положительные результаты работы, безусловно, отразятся и на качестве жизни граждан", - отметил премьер. В качестве примера он привел инициативу по цифровизации транспортного комплекса, которая предполагает, что страны СНГ будут развивать сервисы и продукты для совершенствования отрасли, внедрять современные технологии. "А это в свою очередь поможет доставлять людям товары быстрее. Логистика станет более удобной. Откроются дополнительные возможности для бизнеса", - уточнил Мишустин.
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Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, СНГ
00:26 17.12.2024
 
Мишустин рассказал о проработке решений в рамках СНГ

Мишустин: каждое решение в рамках СНГ прорабатывается с точки зрения пользы для граждан

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Каждое решение в рамках СНГ прорабатывается с точки зрения эффекта и пользы для граждан стран содружества, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В целом инструменты, используемые для повышения уровня жизни людей – это скорее целый комплекс разноплановых мер, которые принимаются в СНГ. Каждое решение прорабатывается с той точки зрения, насколько оно полезно для граждан, какой эффект окажет. Поэтому можно сказать, что все они направлены на выполнение такой важной задачи", - заявил Мишустин в интервью "Российской газете".
Он упомянул, что на прошедшем 12 декабря заседании Совета глав правительств СНГ основное внимание стороны уделили цифровой трансформации транспортного комплекса, развитию гражданского судостроения, охране подземных вод, а также культурно-гуманитарным аспектам.
"Эти темы больше понятны скорее специалистам, погруженным в повестку Содружества, но положительные результаты работы, безусловно, отразятся и на качестве жизни граждан", - отметил премьер.
В качестве примера он привел инициативу по цифровизации транспортного комплекса, которая предполагает, что страны СНГ будут развивать сервисы и продукты для совершенствования отрасли, внедрять современные технологии.
"А это в свою очередь поможет доставлять людям товары быстрее. Логистика станет более удобной. Откроются дополнительные возможности для бизнеса", - уточнил Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАРФМихаил МишустинСНГ
 
 
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