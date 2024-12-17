https://1prime.ru/20241217/rossija-853619729.html
Россия имеет все необходимое для роста, считает эксперт
Россия имеет все необходимое для роста, считает эксперт - 17.12.2024, ПРАЙМ
Россия имеет все необходимое для роста, считает эксперт
Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T03:32+0300
2024-12-17T03:32+0300
2024-12-17T03:32+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны РФ, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран",- сказал он.
На первом месте, по его словам, стоит Китай, следом идут США, четвертая строчка принадлежит Индии.
Индекс национальной силы, добавил Бахтизин, характеризует совокупный потенциал страны – и экономический, и научный, и военный, "позволяющий сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами".
"Даже, проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, РФ идет на первом месте в мире, нефти – восьмом, золота – пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии",- заметил собеседник агентства.
"В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться",- заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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россия, рф, китай, индия, ран
Экономика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, ИНДИЯ, РАН
Россия имеет все необходимое для роста, считает эксперт
Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: Россия имеет все необходимое для роста и устойчивого развития
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться, поскольку чрезвычайно высок индекс ее национальной силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Согласно исследованию, проведенному ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики имени Менделеева и Федеральной службой охраны РФ, Россия по индексу национальной силы заняла третье место в мире из 193 стран",- сказал он.
На первом месте, по его словам, стоит Китай, следом идут США, четвертая строчка принадлежит Индии.
Индекс национальной силы, добавил Бахтизин, характеризует совокупный потенциал страны – и экономический, и научный, и военный, "позволяющий сравнивать уровень её мощи и социально-экономического развития с другими государствами".
"Даже, проигрывая, допустим, Китаю и Индии по численности населения, мы компенсируем это своей огромной территорией и значительными природными ресурсами. По запасам газа, например, РФ идет на первом месте в мире, нефти – восьмом, золота – пятом, пресной воды, наконец, втором, после Бразилии",- заметил собеседник агентства.
"В результате наше исследование показало, что Россия имеет все необходимое, чтобы расти и устойчиво развиваться",- заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.