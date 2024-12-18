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Южнокорейский бизнес увеличил количество "дочек" в России

Южнокорейский бизнес увеличил количество "дочек" в России - 18.12.2024, ПРАЙМ

Южнокорейский бизнес увеличил количество "дочек" в России

Южнокорейский бизнес в 2023 году увеличил количество дочерних компаний в России, следует из отчета статистической службы Республики Корея, который изучило РИА... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T22:03+0300

2024-12-18T22:03+0300

2024-12-18T22:04+0300

экономика

южная корея

дочерние компании

россия

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Южнокорейский бизнес в 2023 году увеличил количество дочерних компаний в России, следует из отчета статистической службы Республики Корея, который изучило РИА Новости. Согласно данным "(Предварительных) результатов обследования деловой активности за 2023 год", в прошлом году южнокорейские компании с численностью штатных сотрудников более 50 человек и суммой активов свыше 300 миллионов вон (около 200 тысяч долларов США) имели в России 118 дочерних фирм. В 2022 году их было 116. При этом прошлогодний предварительный отчет, обследование по которому традиционно проводится в июне-июле года, следующего за отчетным, показывал сокращение числа дочерних компаний южнокорейского бизнеса в России со 116 в 2021 году до 114 в 2022-м. В то же время доля России в общем количестве зарубежных "дочек" южнокорейских предприятий остается небольшой - 1,2%. В Великобритании в 2023 году, несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, была зарегистрирована 151 дочерняя компания, в Польше их количество увеличилось со 112 до 127. Лидером в Европе по-прежнему остается Германия, там поддерживает присутствие в виде дочернего предприятия 201 южнокорейская компания. В целом в европейском регионе у южнокорейского бизнеса зарегистрированы 1183 "дочки", в Северной Америке - 1624, а в Азии, на которую приходится 64,7% от общего количества дочерних предприятий за рубежом, - 6254. Наибольшую долю имеют Китай (2331 компания), Вьетнам (1194), Япония (474), Индия (422) и Индонезия (409). При этом если количество южнокорейских "дочек" в КНР продолжает последовательно сокращаться, то в большинстве других стран Азии в 2023 году их число выросло.

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южная корея

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южная корея, дочерние компании, россия