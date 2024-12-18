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Госдума подведет итоги осенней сессии

Госдума подведет итоги осенней сессии - 18.12.2024, ПРАЙМ

Госдума подведет итоги осенней сессии

Депутаты Госдумы соберутся на заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором по традиции итоги работы палаты подведут председатель Вячеслав... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T00:20+0300

2024-12-18T00:20+0300

2024-12-18T00:20+0300

общество

экономика

россия

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вячеслав володин

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы соберутся на заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором по традиции итоги работы палаты подведут председатель Вячеслав Володин и руководители фракций. В повестку заседания включен законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы до 2 миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна. В осеннюю сессию 2024 года Дума провела 28 пленарных заседаний. Одним из важных законопроектов, который рассмотрит Госдума в первом чтении в заключительный день осенней сессии, вносятся поправки в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В сопроводительных документах отмечается, что проектом предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, в размере от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и в размере от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Председатель Госдумы отмечал, что принятых ранее решений недостаточно и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. ЗАКОНОПРОЕКТЫ О МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ШКОЛЫ Госдума с начала года приняла 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики в РФ, сообщал Володин. В их числе - закон о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Тестирование по языку перед зачислением теперь будет обязательным, проводить его будут бесплатно. В октябре и ноябре Госдума провела большую работу по обновлению миграционного законодательства. Депутаты приняли закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Законом была установлена административная ответственность для государственных учреждений, включенных в установленный правительством перечень, за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему. Также был принят закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. В октябре Госдума приняла четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Так, к числу особо тяжких преступлений была отнесена организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Обстоятельством, отягчающим наказание, было признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ. Еще одним законом установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Более того, депутаты проголосовали за принятие закона о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов. Также нижняя палата приняла закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Законом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России. ГОСДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ НА ТРЕХЛЕТКУ В эту сессию депутаты также работали над проектом федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Председатель Госдумы указывал, что ко второму чтению бюджета поступило 1006 поправок, из которых было принято 888. При этом порядка 62 поправок были вынесены на отдельное обсуждение. Он добавил, что пройдя через второе чтение, законопроект стал больше отвечать на вызовы и решать проблемы граждан. Уже принятый в ноябре Госдумой закон о федеральном бюджете обеспечивает все соцобязательства, решает задачи развития России и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась РФ, заявил ранее Володин. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. ФНБ на начало 2025 года планируется в объеме 11,055 триллиона рублей, 2026 года – 12,883 триллиона, 2027 года – 14,927 триллиона, то есть вырастет с 5,2% ВВП до 6% ВВП. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период являются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры. В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность – 14 триллионов, на национальную экономику – 14 триллионов рублей. Также был принят закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Бюджет Соцфонда на 2025 год по доходам сформирован в сумме 16,624 триллиона рублей (7,7% ВВП), по расходам - 16,993 триллиона (7,9% ВВП). Другой документ предусматривает утверждение бюджета ФОМС на 2025 год по доходам в сумме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год - 4,778 триллиона, на 2027 год - 5,162 триллиона рублей. Расходы фонда в этот период составят 4,476 триллиона, 4,833 триллиона и 5,163 триллиона рублей соответственно. ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ЗАПРЕТЕ ПРОПАГАНДЫ ЧАЙЛДФРИ И УСЫНОВЛЕНИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАНЦАМИ Два закона в сфере запрета пропаганды чайлдфри также были приняты Госдумой осенью. В ходе рассмотрения законов Володин отмечал, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. Один из законов устанавливает запрет пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Законом вводится норма, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. При этом распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Также добавляется, что прокатное удостоверение на фильм не будет предоставляться в случаях, если фильм содержит пропаганду отказа от деторождения. Кроме того, документ предусматривает, что органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите ребенка от пропаганды чайлдфри, так как информация, пропагандирующая отказ от деторождения, относится к запрещенной для распространения. Что касается СМИ, в законе прописано, что реклама также не должна содержать подобную информацию. Другим законом предусматриваются штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). При этом из-под действия закона исключили распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ. Также палата парламента приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Как отметил ранее председатель Госдумы, политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах - Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он подчеркивал, что смысл принимаемого решения в том, чтобы защитить "маленького человечка" и "поставить заслон" для тех, кто пытается вывезти за границу ребенка, который себя защитить не может. Володин отмечал, что, начиная с 1993 года, за пределы России были вывезены более 102,4 тысячи усыновленных и взятых под опеку детей, и за прошедшее время сделано многое для изменения ситуации. По его словам, за последнее время число детей, которые усыновляются за рубеж, уменьшилось многократно, например, за 2022 год - 57 детей, а за 2023 год - шесть. ЗАКОНОПРОЕКТ О НАКАЗАНИИ ЗА УТЕЧКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Госдума в осеннюю сессию приняла законы, которые касаются ужесточения наказания за утечку персональных данных. Один из законов устанавливает оборотные штрафы в размере до 3% от годового оборота компании за повторную утечку персональных данных. За незаконное распространение от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц − от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц − от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персданных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона для должностных лиц, а для юридических лиц − от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год. Для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее 1% годовой выручки, максимальный штраф составит 50 миллионов рублей. Также вводятся штрафы до 2 миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации. За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается штраф на сумму до 20 миллионов рублей. Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей. Также ГД установила уголовную ответственность за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных. Законом вводится уголовная ответственность за создание или обеспечение функционирования сайта в сети "Интернет" или страницы сайта в сети "Интернет", заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительных работ на тот же срок, либо штрафа до 700 тысяч рублей. ДИСКУССИЯ О СДАЧИ ЕГЭ И ОГЭ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УЧРЕЖДЕНИЯ СПО В конце ноября на одном из пленарных заседаний Госдумы совместно с правительством РФ обсуждался вопрос сдачи выпускниками 9-х и 11-х классов ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Также обсуждались вопросы о том, что материально-техническая и лабораторная база СПО должна соответствовать уровню производств. Председатель Госдумы ранее рассказал, что при подготовке к правчасу был проведен анализ более 1,5 тысячи комментариев, 50% которых были посвящены необходимости подготовки квалифицированных кадров и повышению престижа рабочих специальностей. Володин напомнил, что в подавляющем большинстве случаев учреждения среднего профессионального образования считаются полномочиями регионов. Среди ключевых проблем этой сферы: коммерциализация СПО, перекос в сторону специальностей, не связанных с рабочими профессиями, несоответствие учебных программ и направлений подготовки реальным запросам рынка, в том числе с учетом реализации крупных проектов в регионах, а также планов по их запуску, состояние учебных зданий, общежитий и уровень материально-технической базы учреждений СПО. Также Володин считает, что среднее профессиональное образование должно быть бесплатным. Председатель Госдумы в ходе правчаса предложил создать рабочую группу по вопросам среднепрофессионального образования и подготовки профессиональных кадров, возглавляемую вице-спикером ГД Викторией Абрамченко. СПЕЦСЧЕТА ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ И ЗАКОН О МЕХАНИЗМЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАПРЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ходе осенней сессии Госдума также ужесточила законодательство для иноагентов. Был принят закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Как ранее отмечал Володин, на сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека, и в их числе те, кто уехал из РФ и продолжает обогащаться за счет россиян, зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима. Он подчеркивал, что после принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны, а принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счет ее граждан". На одном из последних пленарных заседаний был принят закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации. Предлагаемые изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации. Депутат Госдумы и соавтор проекта Эрнест Валеев заявлял РИА Новости, что закон не исключает движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из перечня террористических организаций автоматически, но вводит судебный механизм. КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В этом году некоторые депутаты Госдумы были назначены на должности врио губернаторов регионов. Александр Хинштейн, который занимал должность председателя думского комитета по информполитике, был назначен врио главы Курской области, а депутат Госдумы Евгений Первышов сложил полномочия в связи с назначением врио главы Тамбовской области. Володин на пленарном заседании выразил благодарность Хинштейну за его большую работу в Думе. Пост главы комитета по информполитике занял Сергей Боярский. По итогам довыборов в Госдуму в сентябре ряды депутатов пополнили бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, министр спорта Олег Матыцин и министр энергетики Николай Шульгинов. В Госдуме Абрамченко заняла позицию вице-спикера, а Матыцин и Шульгинов стали главами профильных комитетов. Также сменились главы комитетов по культуре и просвещению. Главой думского комитета по культуре стала Ольга Казакова, а по просвещению – Ирина Белых. В комитете Госдумы по здоровью также произошли ротации. Комитет получил уже третьего по счету в этом созыве председателя, им стал Сергей Леонов от ЛДПР. Бывший глава комитета Бадма Башанкаев занял пост первого зампредседателя комитета.

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