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Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии

Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии - 18.12.2024, ПРАЙМ

Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:30+0300

2024-12-18T16:30+0300

2024-12-18T16:30+0300

общество

венгрия

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виктор орбан

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будапешт

ес

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский во вторник снова попытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обидевшись на его беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсуждали становление прочного мира в Европе. По словам Зеленского, он не намерен дать Орбану возможность выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан в соцсети X в ответ на высказывания Зеленского.Летом Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Дональдом Трампом, а также с Зеленским. Затем он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

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общество , венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин, будапешт, ес, владимир зеленский