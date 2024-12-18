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Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии
Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии - 18.12.2024, ПРАЙМ
Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:30+0300
2024-12-18T16:30+0300
2024-12-18T16:30+0300
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БУДАПЕШТ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский во вторник снова попытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обидевшись на его беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсуждали становление прочного мира в Европе. По словам Зеленского, он не намерен дать Орбану возможность выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан в соцсети X в ответ на высказывания Зеленского.Летом Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Дональдом Трампом, а также с Зеленским. Затем он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://1prime.ru/20241206/vengriya-853382018.html
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общество , венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин, будапешт, ес, владимир зеленский
Общество , ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, Владимир Путин, Будапешт, ЕС, Владимир Зеленский
Орбан ответил на выпады Зеленского из-за предложения о перемирии
Орбан заявил, что не поддастся на провокацию Зеленского из-за идеи о перемирии
БУДАПЕШТ, 18 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Зеленский во вторник снова попытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обидевшись на его беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсуждали становление прочного мира в Европе.
По словам Зеленского, он не намерен дать Орбану возможность выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан в соцсети X в ответ на высказывания Зеленского.
Летом Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Дональдом Трампом, а также с Зеленским. Затем он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
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