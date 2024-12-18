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В Раде забили тревогу из-за пыток на Украине - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В Раде забили тревогу из-за пыток на Украине
В Раде забили тревогу из-за пыток на Украине - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Раде забили тревогу из-за пыток на Украине
Режим Владимира Зеленского намеренно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не угрожать своей власти, заявил в Telegram-депутат... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:49+0300
2024-12-18T13:49+0300
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского намеренно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не угрожать своей власти, заявил в Telegram-депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода Владислав Пастух из 211-й бригады ВСУ избивал и пытал подчиненных, требуя деньги. Дубинский отметил, что его сочинители не обращались к этому вопросу публично и не предприняли ничего для прекращения пыток. Он также подчеркнул, что армия, состоящая из подобных подразделений, не сможет победить, и признание этого требует обсуждения окончания войны и полномочий текущего руководства. Политик добавил, что информация о пытках была известна парламенту с сентября, но стала достоянием общественности лишь сейчас. Депутат Юлия Яцик сообщила о серьезных травмах у пострадавших, включая разрывы внутренних органов и переломы черепа. Депутат Анна Скороход ранее отмечала, что командиры вымогают деньги у военнослужащих, отправляя отказывающихся на самые опасные участки фронта.
https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853641974.html
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россия, украина, верховная рада
РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада
13:49 18.12.2024
 
В Раде забили тревогу из-за пыток на Украине

Депутат Рады Дубинский: режим Зеленского нарочно скрывал информацию о пытках

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского намеренно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не угрожать своей власти, заявил в Telegram-депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода Владислав Пастух из 211-й бригады ВСУ избивал и пытал подчиненных, требуя деньги. Дубинский отметил, что его сочинители не обращались к этому вопросу публично и не предприняли ничего для прекращения пыток.
Он также подчеркнул, что армия, состоящая из подобных подразделений, не сможет победить, и признание этого требует обсуждения окончания войны и полномочий текущего руководства. Политик добавил, что информация о пытках была известна парламенту с сентября, но стала достоянием общественности лишь сейчас.
Депутат Юлия Яцик сообщила о серьезных травмах у пострадавших, включая разрывы внутренних органов и переломы черепа. Депутат Анна Скороход ранее отмечала, что командиры вымогают деньги у военнослужащих, отправляя отказывающихся на самые опасные участки фронта.
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РОССИЯУКРАИНАВерховная рада
 
 
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