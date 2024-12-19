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Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря

Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря

Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет на 0,71%, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-19T10:18+0300

2024-12-19T10:18+0300

россия

российский рынок акций

биржа

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет на 0,71%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,71% - до 2426,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,75%, до 790,16 пункта.

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