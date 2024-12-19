https://1prime.ru/20241219/birzha-853696631.html
Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря
Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря
Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет на 0,71%, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:18+0300
2024-12-19T10:18+0300
2024-12-19T10:18+0300
россия
российский рынок акций
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет на 0,71%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,71% - до 2426,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,75%, до 790,16 пункта.
https://1prime.ru/20241219/stavka-853671159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций растет на старте торгов 19 декабря
Российский рынок акций в начале торгов растет на 0,71%
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет на 0,71%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,71% - до 2426,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,75%, до 790,16 пункта.
Банк России в игре. Ключевая ставка добралась до биржи