https://1prime.ru/20241219/google-853710990.html
Путин рассказал о ситуации с Google
Путин рассказал о ситуации с Google - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о ситуации с Google
Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:13+0300
2024-12-19T15:13+0300
2024-12-19T15:13+0300
россия
google
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Компания Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.По словам Путина, Google создал свои подразделения и сервисы в России, чтобы соответствовать местным требованиям, но после введения западных ограничений и санкций компания сократила их финансирование и поставки оборудования."Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", — резюмировал глава государства.Путин также подчеркнул важность соблюдения российских законов компанией и ее обязанность избегать недобросовестной деятельности в сети.
https://1prime.ru/20241213/google-853542820.html
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россия, google, владимир путин
РОССИЯ, Google, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с Google
Путин: Google сам создал для себя проблемы для работы в России
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Компания Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.
По словам Путина, Google создал свои подразделения и сервисы в России, чтобы соответствовать местным требованиям, но после введения западных ограничений и санкций компания сократила их финансирование и поставки оборудования.
"Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", — резюмировал глава государства.
Путин также подчеркнул важность соблюдения российских законов компанией и ее обязанность избегать недобросовестной деятельности в сети.
Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России