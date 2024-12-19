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Путин рассказал о ситуации с Google - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о ситуации с Google
Путин рассказал о ситуации с Google - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о ситуации с Google
Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:13+0300
2024-12-19T15:13+0300
россия
google
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Компания Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.По словам Путина, Google создал свои подразделения и сервисы в России, чтобы соответствовать местным требованиям, но после введения западных ограничений и санкций компания сократила их финансирование и поставки оборудования."Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", — резюмировал глава государства.Путин также подчеркнул важность соблюдения российских законов компанией и ее обязанность избегать недобросовестной деятельности в сети.
https://1prime.ru/20241213/google-853542820.html
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россия, google, владимир путин
РОССИЯ, Google, Владимир Путин
15:13 19.12.2024
 
Путин рассказал о ситуации с Google

Путин: Google сам создал для себя проблемы для работы в России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Компания Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.
По словам Путина, Google создал свои подразделения и сервисы в России, чтобы соответствовать местным требованиям, но после введения западных ограничений и санкций компания сократила их финансирование и поставки оборудования.
"Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", — резюмировал глава государства.
Путин также подчеркнул важность соблюдения российских законов компанией и ее обязанность избегать недобросовестной деятельности в сети.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Google Play запретит покупать софт от разработчиков из России
13 декабря, 10:02
 
РОССИЯGoogleВладимир Путин
 
 
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