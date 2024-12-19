https://1prime.ru/20241219/google-853710990.html

Путин рассказал о ситуации с Google

Путин рассказал о ситуации с Google - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о ситуации с Google

Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:13+0300

2024-12-19T15:13+0300

2024-12-19T15:13+0300

россия

google

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Компания Google самостоятельно создала себе проблемы для работы в России, рассказал президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.По словам Путина, Google создал свои подразделения и сервисы в России, чтобы соответствовать местным требованиям, но после введения западных ограничений и санкций компания сократила их финансирование и поставки оборудования."Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", — резюмировал глава государства.Путин также подчеркнул важность соблюдения российских законов компанией и ее обязанность избегать недобросовестной деятельности в сети.

https://1prime.ru/20241213/google-853542820.html

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россия, google, владимир путин