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Клименко: Испания должна отказаться от антироссийского курса

Клименко: Испания должна отказаться от антироссийского курса - 19.12.2024, ПРАЙМ

Клименко: Испания должна отказаться от антироссийского курса

Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T07:41+0300

2024-12-19T07:41+0300

2024-12-19T07:41+0300

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МАДРИД, 19 дек – ПРАЙМ. Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил посол России в Испании Юрий Клименко. "Двусторонние отношения находятся в своей низшей точке, переживают самый кризисный этап в современной истории… искренне рассчитываю, что отношения с Мадридом, достигнув дна, от него со временем оттолкнутся, и мы возобновим взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе. Для этого, конечно, испанские власти сначала должны будут отказаться от следования навязанному Вашингтоном и Брюсселем антироссийскому курсу", - сказал дипломат российским журналистам. Клименко отметил, что резкая деградация отношений произошла не по вине России, а в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит. Тем не менее, дипломат выразил надежду на постепенное восстановление связей между двумя странами. Посол отметил, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. "Многовековые дружеские связи народов двух стран не сможет испортить недружественная политика правительства Испании", – сказал он.

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россия, мировая экономика, испания, вашингтон, брюссель