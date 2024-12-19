https://1prime.ru/20241219/izrail-853711364.html

Путин назвал Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии

Путин назвал Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии

Президент России Владимир Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии. Об этом глава государства заявил в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:21+0300

2024-12-19T15:21+0300

2024-12-19T15:23+0300

политика

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии. Об этом глава государства заявил в рамках ежегодной прямой линии."Все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии... главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль", — подчеркнул российский лидер.Путин отметил, что цели, которые преследует Израиль в секторе Газа, неизвестны, но его действия достойны осуждения. Путин также подтвердил позицию России по решению палестино-израильского конфликта, считая, что должно быть создано государство Палестина.Глава государства подчеркнул, что Москва надеется, что Израиль в конечном счете выведет свои войска из Сирии. Он отметил, что в настоящее время на Голанских высотах расположено несколько тысяч израильских военнослужащих и они не только не собираются уходить, но и намерены укрепляться.Он отметил, что палестинскую проблему можно решить только при устранении причин ее возникновения. Путин напомнил, что Совет Безопасности ООН ранее принял решение о создании двух государств, Израиля и Палестины, однако Палестина до сих пор не создана.

https://1prime.ru/20241217/gaza-853641243.html

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россия, израиль, сирия