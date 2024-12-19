https://1prime.ru/20241219/moshennichestvo-853708635.html

Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России

Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России

Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T14:35+0300

2024-12-19T14:35+0300

2024-12-19T14:43+0300

мошенничество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин. "То, что происходит сейчас - это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они зашкаливают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Более того, глава государства рассказал о мошеннических колл-центрах, размещенных на территории Украины. По его словам, их не надо вносить в список приоритетных целей для ударов, так как в него входят военные объекты.

https://1prime.ru/20241217/moshenniki-853614079.html

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россия, владимир путин