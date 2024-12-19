https://1prime.ru/20241219/moshennichestvo-853708635.html
Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России
Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России
Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:35+0300
2024-12-19T14:35+0300
2024-12-19T14:43+0300
мошенничество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин. "То, что происходит сейчас - это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они зашкаливают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Более того, глава государства рассказал о мошеннических колл-центрах, размещенных на территории Украины. По его словам, их не надо вносить в список приоритетных целей для ударов, так как в него входят военные объекты.
https://1prime.ru/20241217/moshenniki-853614079.html
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россия, владимир путин
Мошенничество, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин назвал зашкаливающими объемы жульничества в России
Путин: мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества зашкаливают, сказал президент России Владимир Путин.
"То, что происходит сейчас - это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они зашкаливают", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Более того, глава государства рассказал о мошеннических колл-центрах, размещенных на территории Украины. По его словам, их не надо вносить в список приоритетных целей для ударов, так как в него входят военные объекты.
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты