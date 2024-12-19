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Путин объяснил, в каком случае Россия будет разговаривать с Зеленским - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин объяснил, в каком случае Россия будет разговаривать с Зеленским
Путин объяснил, в каком случае Россия будет разговаривать с Зеленским - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, в каком случае Россия будет разговаривать с Зеленским
Российская Федерация готова вести переговоры с любым легитимным украинским лидером на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:51+0300
2024-12-19T14:58+0300
политика
владимир путин
украина
переговоры
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация готова вести переговоры с любым легитимным украинским лидером на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы готовы с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - заявил глава государства.В то же время президент отметил, что Российская Федерация не выдвигает предварительные условия для начала диалога с Киевом, но при этом подчеркнул, что подписывать документы о мире может только легитимный руководитель Украины.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в 12.00.
https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html
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владимир путин, украина, переговоры
Политика, Владимир Путин, УКРАИНА, переговоры
14:51 19.12.2024 (обновлено: 14:58 19.12.2024)
 
Путин объяснил, в каком случае Россия будет разговаривать с Зеленским

Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация готова вести переговоры с любым легитимным украинским лидером на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы готовы с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - заявил глава государства.
В то же время президент отметил, что Российская Федерация не выдвигает предварительные условия для начала диалога с Киевом, но при этом подчеркнул, что подписывать документы о мире может только легитимный руководитель Украины.
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Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в 12.00.
 
ПолитикаВладимир ПутинУКРАИНАпереговоры
 
 
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