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Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области

Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области

Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:47+0300

2024-12-19T12:47+0300

2024-12-19T12:56+0300

россия

владимир путин

курская область

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил российский президент Владимир Путин.По его словам, администрация президента будет работать в течение праздников для того, чтобы решить все вопросы граждан Курской области."Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми... Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В то же время он добавил, что жителям региона будут выдавать сертификаты на восстановления жилья.Однако Путин добавил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят. По его словам, все объекты, в том числе жилье и инфраструктура, в регионе будут восстановлены.

https://1prime.ru/20241215/naemniki-853585170.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, курская область