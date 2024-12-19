https://1prime.ru/20241219/putin-853702134.html
Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области
Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области
Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T12:47+0300
2024-12-19T12:47+0300
2024-12-19T12:56+0300
россия
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил российский президент Владимир Путин.По его словам, администрация президента будет работать в течение праздников для того, чтобы решить все вопросы граждан Курской области."Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми... Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В то же время он добавил, что жителям региона будут выдавать сертификаты на восстановления жилья.Однако Путин добавил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят. По его словам, все объекты, в том числе жилье и инфраструктура, в регионе будут восстановлены.
https://1prime.ru/20241215/naemniki-853585170.html
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россия, владимир путин, курская область
РОССИЯ, Владимир Путин, Курская область
Путин ответил на вопрос о восстановлении Курской области
Путин: все объекты в Курской области будут восстановлены
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, администрация президента будет работать в течение праздников для того, чтобы решить все вопросы граждан Курской области.
"Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми... Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В то же время он добавил, что жителям региона будут выдавать сертификаты на восстановления жилья.
Однако Путин добавил, что ущерб в Курской области можно будет оценить после того, как ее освободят. По его словам, все объекты, в том числе жилье и инфраструктура, в регионе будут восстановлены.
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