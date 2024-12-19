https://1prime.ru/20241219/putin-853704627.html
Путин оценил боеготовность российской армии
Путин оценил боеготовность российской армии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил боеготовность российской армии
Боевая готовность российской армии находится на самом высоком уровне в мире, отметил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:46+0300
2024-12-19T13:46+0300
2024-12-19T13:46+0300
россия
вс рф
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Боевая готовность российской армии находится на самом высоком уровне в мире, отметил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших Вооружённых сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире, на самом высоком месте в мире", — подчеркнул президент страны.Путин также отметил, что успешное развитие оборонно-промышленного комплекса и новой военной техники. Он также подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность и наращивает производство техники, необходимой для армии и флота.Президент отметил, что эти успехи достигнуты благодаря рациональному и уверенному подходу к развитию оборонной промышленности.
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россия, вс рф, владимир путин
РОССИЯ, ВС РФ, Владимир Путин
Путин оценил боеготовность российской армии
Путин: боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Боевая готовность российской армии находится на самом высоком уровне в мире, отметил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших Вооружённых сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире, на самом высоком месте в мире", — подчеркнул президент страны.
Путин также отметил, что успешное развитие оборонно-промышленного комплекса и новой военной техники. Он также подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность и наращивает производство техники, необходимой для армии и флота.
Президент отметил, что эти успехи достигнуты благодаря рациональному и уверенному подходу к развитию оборонной промышленности.
Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России