https://1prime.ru/20241219/putin-853706765.html
Путин оценил рост объема торговли России и Китая
Путин оценил рост объема торговли России и Китая - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост объема торговли России и Китая
Объем товарооборота между Россией и Китаем составляет 220-240 миллиардов долларов, и рост продолжается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:13+0300
2024-12-19T14:13+0300
2024-12-19T14:26+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Китаем составляет 220-240 миллиардов долларов, и рост продолжается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."По разным оценкам 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", — подчеркнул российский лидер.Путин также отметил, что все, что делают Россия и Китай друг для друга, основано на полном доверии и соответствует их интересам. Он отметил, что ни одна сторона не делает ничего, что бы противоречило бы их интересам.Глава государства также оценил большое количество совместных инвестиционных проектов между Россией и Китаем, что свидетельствует о будущем сотрудничестве между двумя странами. Уровень и качество отношений между Россией и Китаем стали высокими, как никогда раньше, резюмировал он.
https://1prime.ru/20241213/kitaj-853539338.html
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россия, китай
Путин оценил рост объема торговли России и Китая
Путин: объем торговли РФ и КНР по разным данным составляет $220-240 миллиардов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Китаем составляет 220-240 миллиардов долларов, и рост продолжается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"По разным оценкам 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", — подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что все, что делают Россия и Китай друг для друга, основано на полном доверии и соответствует их интересам. Он отметил, что ни одна сторона не делает ничего, что бы противоречило бы их интересам.
Глава государства также оценил большое количество совместных инвестиционных проектов между Россией и Китаем, что свидетельствует о будущем сотрудничестве между двумя странами. Уровень и качество отношений между Россией и Китаем стали высокими, как никогда раньше, резюмировал он.
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