Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил рост объема торговли России и Китая - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241219/putin-853706765.html
Путин оценил рост объема торговли России и Китая
Путин оценил рост объема торговли России и Китая - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост объема торговли России и Китая
Объем товарооборота между Россией и Китаем составляет 220-240 миллиардов долларов, и рост продолжается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:13+0300
2024-12-19T14:26+0300
политика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853706611_0:72:2131:1271_1920x0_80_0_0_57062e4553ba038abdd92fd27c923253.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Китаем составляет 220-240 миллиардов долларов, и рост продолжается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."По разным оценкам 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", — подчеркнул российский лидер.Путин также отметил, что все, что делают Россия и Китай друг для друга, основано на полном доверии и соответствует их интересам. Он отметил, что ни одна сторона не делает ничего, что бы противоречило бы их интересам.Глава государства также оценил большое количество совместных инвестиционных проектов между Россией и Китаем, что свидетельствует о будущем сотрудничестве между двумя странами. Уровень и качество отношений между Россией и Китаем стали высокими, как никогда раньше, резюмировал он.
https://1prime.ru/20241213/kitaj-853539338.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853706611_170:0:1962:1344_1920x0_80_0_0_8d3a064ff04f42334d7eb8353174d0b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ
14:13 19.12.2024 (обновлено: 14:26 19.12.2024)
 
Путин оценил рост объема торговли России и Китая

Путин: объем торговли РФ и КНР по разным данным составляет $220-240 миллиардов

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Китаем составляет 220-240 миллиардов долларов, и рост продолжается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"По разным оценкам 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", — подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что все, что делают Россия и Китай друг для друга, основано на полном доверии и соответствует их интересам. Он отметил, что ни одна сторона не делает ничего, что бы противоречило бы их интересам.
Глава государства также оценил большое количество совместных инвестиционных проектов между Россией и Китаем, что свидетельствует о будущем сотрудничестве между двумя странами. Уровень и качество отношений между Россией и Китаем стали высокими, как никогда раньше, резюмировал он.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность
13 декабря, 04:26
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала