Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241219/putin-853714395.html
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы доложили ему о задержании в Словакии диверсантов с картами расположения местных энергообъектов. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:37+0300
2024-12-19T16:37+0300
россия
владимир путин
словакия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853714087_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_dff187ec2919ed8c5e82701304f7affd.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы доложили ему о задержании в Словакии диверсантов с картами расположения местных энергообъектов. "Совсем недавно мне спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. По его словам, эта информация пришла к нему несколько дней назад. "Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое", - сказал он.Террористы не только совершают свои злодеяния в России, но и переходят уже в европейские страны."Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор", - добавил он.
https://1prime.ru/20241219/gaz-853713938.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853714087_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_13dd510d406b142be5201eaa0fe1817d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, словакия
РОССИЯ, Владимир Путин, СЛОВАКИЯ
16:37 19.12.2024
 
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии

Путин: в Словакии задержаны диверсанты с картами расположения энергообъектов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы доложили ему о задержании в Словакии диверсантов с картами расположения местных энергообъектов.
"Совсем недавно мне спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
По его словам, эта информация пришла к нему несколько дней назад. "Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое", - сказал он.
Террористы не только совершают свои злодеяния в России, но и переходят уже в европейские страны.
"Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор", - добавил он.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа
16:30
 
РОССИЯВладимир ПутинСЛОВАКИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала