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Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы доложили ему о задержании в Словакии диверсантов с картами расположения местных энергообъектов. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:37+0300
2024-12-19T16:37+0300
2024-12-19T16:37+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы доложили ему о задержании в Словакии диверсантов с картами расположения местных энергообъектов. "Совсем недавно мне спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. По его словам, эта информация пришла к нему несколько дней назад. "Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое", - сказал он.Террористы не только совершают свои злодеяния в России, но и переходят уже в европейские страны."Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор", - добавил он.
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россия, владимир путин, словакия
РОССИЯ, Владимир Путин, СЛОВАКИЯ
Путину доложили о задержании украинских диверсантов в Словакии
Путин: в Словакии задержаны диверсанты с картами расположения энергообъектов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецслужбы доложили ему о задержании в Словакии диверсантов с картами расположения местных энергообъектов.
"Совсем недавно мне спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
По его словам, эта информация пришла к нему несколько дней назад. "Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое", - сказал он.
Террористы не только совершают свои злодеяния в России, но и переходят уже в европейские страны.
"Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор", - добавил он.
Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа