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Путин поблагодарил за доверие граждан, которые выбрали его главой России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил за доверие граждан, которые выбрали его главой России
Путин поблагодарил за доверие граждан, которые выбрали его главой России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил за доверие граждан, которые выбрали его главой России
Президент РФ Владимир Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые неоднократно выбирали его главой России, и также отметил, что это огромная... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:43+0300
2024-12-19T16:59+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые неоднократно выбирали его главой России, и также отметил, что это огромная ответственность. "Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. Конечно, то, что люди, граждане России, уже не в первый раз доверили мне возглавить государство российское - это огромная честь и огромная ответственность", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. В то же время российский лидер добавил, что оспринимает страну как свою семью, а успехам россиян радуется, словно они его близкие родственники.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
16:43 19.12.2024 (обновлено: 16:59 19.12.2024)
 
Путин поблагодарил за доверие граждан, которые выбрали его главой России

Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые выбрали его главой России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые неоднократно выбирали его главой России, и также отметил, что это огромная ответственность.
"Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. Конечно, то, что люди, граждане России, уже не в первый раз доверили мне возглавить государство российское - это огромная честь и огромная ответственность", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
В то же время российский лидер добавил, что оспринимает страну как свою семью, а успехам россиян радуется, словно они его близкие родственники.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
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РОССИЯВладимир Путин
 
 
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