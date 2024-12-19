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"Он над нами издевается". Западные СМИ обиделись на Путина - 19.12.2024, ПРАЙМ
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"Он над нами издевается". Западные СМИ обиделись на Путина
"Он над нами издевается". Западные СМИ обиделись на Путина - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Он над нами издевается". Западные СМИ обиделись на Путина
Западные средства массовой информации буквально впали в истерику из-за заявлений президента РФ Владимира Путина в программе "Итоги года с Путиным". Репортеры из | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T21:31+0300
2024-12-19T21:33+0300
политика
сми
запад
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Западные средства массовой информации буквально впали в истерику из-за заявлений президента РФ Владимира Путина в программе "Итоги года с Путиным". Репортеры из США обвинили его в "демонстрации контроля", а немецкие журналисты пошли дальше и обиделись на российского лидера за то, что он якобы издевается над Германией.Немецкое издание Bild, назвав прямую линию с президентом РФ "большим пропагандистским шоу Путина", удивилось, что российский лидер заявил, что у Германии недостаточно суверенитета, потому что немцы поют песни поются на английском языке.В другом немецком издании - Spiegel - вышла статья под заголовком "Путин издевается над Германией". Журналисты этого издание поставили в вину российскому президенту тот факт, что "он улыбается и говорит, что в России скучно из-за ее стабильности", а затем то, что он прогнозирует, что "экономического роста в Германии не будет".Еще одно немецкое издание Die Zeit тоже тяжело переживает из-за успехов российской экономики и, опять же, якобы хвастовства президента РФ: "Путин похвастался стабильностью российской экономики, несмотря на санкции"Словно сговорившись, об этом же написало и американское информагентство Associated Press, подчеркнув, что Путин начал программу "с похвальбы об экономических показателях России, заявив, что ВВП вырастет почти на 4% в этом году".При этом близкая к Демократической партии США The Washington Post пришла к выводу, что "Путин использует "Итоги года" для укрепления своей власти и демонстрации полного контроля над политической сценой страны".Французская Le Figaro попыталась сгустить краски, для чего вырвала из контекста часть фразы Путина: "Путин признался, что не знает, когда России удастся выбить украинскую армию из Курска".На самом же деле президент по этому поводу сказал следующее: "Я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается".Не в пример указанным выше изданиям итальянская Corriere Della Sera озаглавила текстовую трансляцию просто и, в общем-то, вполне правдиво: "Путин на пресс-конференции по итогам года: "Экономика развивается, несмотря на внешние угрозы, мы близки к нашим целям".А британскую The Guardian впечатлила предложенная российским лидером "дуэль": "Путин заявил, что Россия готова к ракетной "дуэли" с США. … Отвечая на скептическое отношение Запада к "Орешнику", российский президент предложил обеим сторонам выбрать цель, которую будут защищать американские ракеты. "Мы готовы к такому эксперименту", — сказал Путин".
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сми, запад, владимир путин
Политика, СМИ, ЗАПАД, Владимир Путин
21:31 19.12.2024 (обновлено: 21:33 19.12.2024)
 
"Он над нами издевается". Западные СМИ обиделись на Путина

Западные СМИ об "Итогах года с Путиным": он над нами издевается

© fotolia.com / svort%Обзор прессы
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / svort
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Западные средства массовой информации буквально впали в истерику из-за заявлений президента РФ Владимира Путина в программе "Итоги года с Путиным". Репортеры из США обвинили его в "демонстрации контроля", а немецкие журналисты пошли дальше и обиделись на российского лидера за то, что он якобы издевается над Германией.
Немецкое издание Bild, назвав прямую линию с президентом РФ "большим пропагандистским шоу Путина", удивилось, что российский лидер заявил, что у Германии недостаточно суверенитета, потому что немцы поют песни поются на английском языке.
В другом немецком издании - Spiegel - вышла статья под заголовком "Путин издевается над Германией". Журналисты этого издание поставили в вину российскому президенту тот факт, что "он улыбается и говорит, что в России скучно из-за ее стабильности", а затем то, что он прогнозирует, что "экономического роста в Германии не будет".
Еще одно немецкое издание Die Zeit тоже тяжело переживает из-за успехов российской экономики и, опять же, якобы хвастовства президента РФ: "Путин похвастался стабильностью российской экономики, несмотря на санкции"
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
13:11
Словно сговорившись, об этом же написало и американское информагентство Associated Press, подчеркнув, что Путин начал программу "с похвальбы об экономических показателях России, заявив, что ВВП вырастет почти на 4% в этом году".
При этом близкая к Демократической партии США The Washington Post пришла к выводу, что "Путин использует "Итоги года" для укрепления своей власти и демонстрации полного контроля над политической сценой страны".
Французская Le Figaro попыталась сгустить краски, для чего вырвала из контекста часть фразы Путина: "Путин признался, что не знает, когда России удастся выбить украинскую армию из Курска".
На самом же деле президент по этому поводу сказал следующее: "Я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается".
Не в пример указанным выше изданиям итальянская Corriere Della Sera озаглавила текстовую трансляцию просто и, в общем-то, вполне правдиво: "Путин на пресс-конференции по итогам года: "Экономика развивается, несмотря на внешние угрозы, мы близки к нашим целям".
А британскую The Guardian впечатлила предложенная российским лидером "дуэль": "Путин заявил, что Россия готова к ракетной "дуэли" с США. … Отвечая на скептическое отношение Запада к "Орешнику", российский президент предложил обеим сторонам выбрать цель, которую будут защищать американские ракеты. "Мы готовы к такому эксперименту", — сказал Путин".
 
ПолитикаСМИЗАПАДВладимир Путин
 
 
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