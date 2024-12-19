https://1prime.ru/20241219/rynok-aktsiy-853691268.html

Восстановились от минимумов

Восстановились от минимумов - 19.12.2024, ПРАЙМ

Восстановились от минимумов

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,35% и превысил 2400 п. на фоне позитивной динамики на сырьевых рынках и ожиданий замедления недельной инфляции. Рубль... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T08:47+0300

2024-12-19T08:47+0300

2024-12-19T08:47+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржа

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,35% и превысил 2400 п. на фоне позитивной динамики на сырьевых рынках и ожиданий замедления недельной инфляции. Рубль ослаб к юаню на 0,58%. Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,75%, после публикации данных об изменении запасов топлива в США за прошлую неделю.Тем не менее крупные игроки на рынке нефти увеличивают поставки. Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до самого высокого уровня за четыре месяца. Отгрузки нефти из крупнейшего в мире экспортера в октябре увеличились на 0,174 миллиона б/с до 5,925 миллиона с 5,751 миллиона б/с в сентябре.Несмотря на все вводимые ограничения, поставки российского СПГ в Европу продолжаются. Газпром впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала "Портовая" в Италию. Греция после шестимесячного перерыва возобновила закупки российского СПГ, оплатив 27,3 миллиона евро. Поставки топлива по трубопроводу выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. Вопреки снижению котировок и всевозможным санкциям, две основные российские газовые компании, НОВАТЭК и Газпром, продолжают увеличивать объём продаж и поставлять свою продукцию на европейский рынок.Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен, из которых следует, что на неделе с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35% по сравнению с 0,48% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря. Инфляционные ожидания населения России в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре. В декабре начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования – одна из основных целей Банка России, поэтому мы ожидаем, что в пятницу ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п. п. Тем не менее со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары.Операционные результаты группы Т-технологии за 11 месяцев 2024 года отражают рост количества клиентов экосистемы Т до 46,9 миллиона рублей, на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка на конец ноября снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 триллиона рублей. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и считаем акции Т-технологии недооценёнными. После объединения компании удается поддерживать рентабельность капитала выше 30%, в то время как менеджмент проделал большую работу по оптимизации расходов: количество отделений сократилось на 70% за полгода, количество сотрудников на 35% с марта по октябрь. Сейчас компания оценена в 1,2 капитала, что немного для нео-банка, а форвардный P/E на 2025 год составляет 3,9х. Целевая цена на конец 2025 года – 3650 рублей.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа