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Во Франции сделали серьезное заявление о победе Трампа на выборах - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Во Франции сделали серьезное заявление о победе Трампа на выборах
Во Франции сделали серьезное заявление о победе Трампа на выборах - 19.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции сделали серьезное заявление о победе Трампа на выборах
Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, поделилась своим мнением о победе Дональда Трампа на... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T11:09+0300
2024-12-19T11:09+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, поделилась своим мнением о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в интервью испанской газете Pais. Она отметила, что Франции, скорее всего, придется "страдать от последствий" его политики, сосредоточенной на защите интересов Америки. В ответ на вопрос, считает ли она приход Трампа к власти положительным событием, Ле Пен заявила, что, возможно, это было бы так, если бы она была американкой. ""Возможно, да, если бы я была американкой. Нам же придется страдать от последствий его (Трампа - ред.) действий по защите интересов своей страны. Я не могу его осуждать, но понимаю, что (интересы США - ред.) могут противоречить интересам Франции", — сказала она, подчеркивая, что интересы США могут не совпадать с интересами Франции. По её мнению, Франция не имеет контроля над своей торговой политикой и подвержена влиянию Евросоюза в вопросах защиты своих экономических интересов. Ле Пен добавила, что в ЕС существуют опасения, что Трамп может вернуться к протекционистской политике, вновь увеличив пошлины на товары из Европы. Ранее Трамп объявил о намерении поднять на 10% пошлины на китайские товары, а также ввести 25% тарифы на продукцию из Мексики и Канады после вступления в должность. Ле Пен намерена снова баллотироваться на пост президента Франции, и текущие опросы показывают, что она занимает первое место на первом этапе выборов. За свою карьеру она трижды претендовала на президентское кресло: в 2012 году потерпела поражение от Франсуа Олланда и Николя Саркози, а в 2017 и 2022 годах не смогла одолеть Эммануэля Макрона во втором туре с минимальным отрывом. Следующие президентские выборы во Франции запланированы на май 2027 года.
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франция, сша, дональд трамп, марин ле пен
ФРАНЦИЯ, США, Дональд Трамп, Марин Ле Пен
11:09 19.12.2024
 
Во Франции сделали серьезное заявление о победе Трампа на выборах

Ле Пен: Франции придется страдать от последствий прихода Трампа к власти в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, поделилась своим мнением о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в интервью испанской газете Pais.
Она отметила, что Франции, скорее всего, придется "страдать от последствий" его политики, сосредоточенной на защите интересов Америки. В ответ на вопрос, считает ли она приход Трампа к власти положительным событием, Ле Пен заявила, что, возможно, это было бы так, если бы она была американкой.
""Возможно, да, если бы я была американкой. Нам же придется страдать от последствий его (Трампа - ред.) действий по защите интересов своей страны. Я не могу его осуждать, но понимаю, что (интересы США - ред.) могут противоречить интересам Франции", — сказала она, подчеркивая, что интересы США могут не совпадать с интересами Франции.
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По её мнению, Франция не имеет контроля над своей торговой политикой и подвержена влиянию Евросоюза в вопросах защиты своих экономических интересов. Ле Пен добавила, что в ЕС существуют опасения, что Трамп может вернуться к протекционистской политике, вновь увеличив пошлины на товары из Европы.
Ранее Трамп объявил о намерении поднять на 10% пошлины на китайские товары, а также ввести 25% тарифы на продукцию из Мексики и Канады после вступления в должность.
Ле Пен намерена снова баллотироваться на пост президента Франции, и текущие опросы показывают, что она занимает первое место на первом этапе выборов. За свою карьеру она трижды претендовала на президентское кресло: в 2012 году потерпела поражение от Франсуа Олланда и Николя Саркози, а в 2017 и 2022 годах не смогла одолеть Эммануэля Макрона во втором туре с минимальным отрывом. Следующие президентские выборы во Франции запланированы на май 2027 года.
 
ФРАНЦИЯСШАДональд ТрампМарин Ле Пен
 
 
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