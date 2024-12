Financial Times назвала Трампа человека года

https://1prime.ru/20241219/tramp-853697469.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп был признан человеком года по версии газеты Financial Times. В прошлом году эта честь досталась главе датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларсу Йоргенсену. В публикации указано, что Трамп снова оказался в центре внимания FT благодаря впечатляющему возвращению к власти. Financial Times напомнила, что Трамп уже получал звание человека года по версии издания в 2016 году. Он вновь занял пост президента США после победы на выборах, прошедших 5 ноября, став первым политиком с XIX века, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ведущие СМИ, включая агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS, подтвердили его победу. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам, признав своё поражение, в то время как действующий президент США Джо Байден связался с Трампом и поздравил его с выборной победой. 17 декабря Трамп получил необходимые для победы голоса коллегии выборщиков, а инаугурация назначена на 20 января.

