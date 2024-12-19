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Financial Times назвала Трампа человека года - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Financial Times назвала Трампа человека года
Financial Times назвала Трампа человека года - 19.12.2024, ПРАЙМ
Financial Times назвала Трампа человека года
Избранный президент США Дональд Трамп был признан человеком года по версии газеты Financial Times. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T11:21+0300
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сша
дональд трамп
человек года
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп был признан человеком года по версии газеты Financial Times. В прошлом году эта честь досталась главе датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларсу Йоргенсену. В публикации указано, что Трамп снова оказался в центре внимания FT благодаря впечатляющему возвращению к власти. Financial Times напомнила, что Трамп уже получал звание человека года по версии издания в 2016 году. Он вновь занял пост президента США после победы на выборах, прошедших 5 ноября, став первым политиком с XIX века, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ведущие СМИ, включая агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS, подтвердили его победу. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам, признав своё поражение, в то время как действующий президент США Джо Байден связался с Трампом и поздравил его с выборной победой. 17 декабря Трамп получил необходимые для победы голоса коллегии выборщиков, а инаугурация назначена на 20 января.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853671704.html
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сша, дональд трамп, человек года
США, Дональд Трамп, Человек года
11:21 19.12.2024
 
Financial Times назвала Трампа человека года

Financial Times назвала Дональда Трампа человеком года

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп был признан человеком года по версии газеты Financial Times.
В прошлом году эта честь досталась главе датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларсу Йоргенсену.
В публикации указано, что Трамп снова оказался в центре внимания FT благодаря впечатляющему возвращению к власти. Financial Times напомнила, что Трамп уже получал звание человека года по версии издания в 2016 году.
Он вновь занял пост президента США после победы на выборах, прошедших 5 ноября, став первым политиком с XIX века, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Ведущие СМИ, включая агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS, подтвердили его победу. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам, признав своё поражение, в то время как действующий президент США Джо Байден связался с Трампом и поздравил его с выборной победой. 17 декабря Трамп получил необходимые для победы голоса коллегии выборщиков, а инаугурация назначена на 20 января.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Теперь к Трампу. Белый дом устранился от вопроса вступления Украины в НАТО
Вчера, 18:15
 
СШАДональд ТрампЧеловек года
 
 
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